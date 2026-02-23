Protestele au loc pe fondul tensiunilor dintre Iran și SUA. Washingtonul și-a consolidat prezența militară și presiunea în Orientul Mijlociu, în timp ce negociază cu Teheranul – următoarea rundă de discuții fiind programată joi, la Geneva. Donald Trump a avertizat că „se vor întâmpla lucruri foarte rele” dacă nu se ajunge la un acord.

Iranul va riposta „feroce” la orice atac, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei.

Demonstrațiile de luni s-au extins în mai multe campusuri, inclusiv la Universitatea Al Zahra din Teheran, destinată exclusiv femeilor, unde au fost scandate lozinci antiguvernamentale, iar un steag iranian a fost ars și rupt. Protestele nu s-au extins însă în stradă.

Un canal Telegram al studenților iranieni, Anjmotahed, a relatat că un atac al miliției Basij, susținută de stat, la Universitatea Sharif din Teheran a lăsat mai mulți studenți răniți, iar o ambulanță a fost chemată la campus. Universitățile au trimis mesaje text studenților, avertizându-i asupra consecințelor disciplinare.

Într-o încercare de a-l ironiza pe liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, unii studenți s-au urcat în copacii din campus și au atârnat șoareci de jucărie de crengi – un mod de a sugera că acesta se ascunde „sub pământ ca un șoarece”. Potrivit relatărilor, studenții au scandat „moarte dictatorului”, „pentru fiecare ucis, vor urma o mie” și „sângele vărsat nu va fi niciodată spălat”.

Reprezentanții studenților care s-au întâlnit în weekend cu vicepreședintele Iranului, Mohammad Reza Aref, i-au spus acestuia că este o insultă să se susțină că teroriștii ar fi fost responsabili pentru victimele din timpul protestelor din ianuarie. „Răspunsul la protestele oamenilor a fost dat cu gloanțe”, au afirmat ei.

Reluarea protestelor amintește că Trump nu și-a îndeplinit încă promisiunea făcută „patrioților iranieni” în timpul demonstrațiilor din ianuarie, când a spus că „ajutorul este pe drum”.

Mass-media internă a relatat foarte puțin despre protestele din universități, după ce autoritățile au cerut instituțiilor să interzică accesul în campus al demonstranților fotografiați. Studenții din Iran ar trebui, teoretic, să fie protejați de intervenția poliției, fapt care a dus la confruntări între studenți și autorități.

Mohammad Khatami, președinte al Iranului între 1997 și 2005, a cerut eliberarea tuturor celor arestați, afirmând că sunt acuzați doar de disperare și protest. Considerat adesea mai puțin critic față de regim decât alți reformiști, declarațiile sale marchează o schimbare față de reacția inițială, când a spus că protestele ar fi fost orchestrate de SUA și Israel.

Separat, reformiștii iranieni s-au plâns că li s-a interzis să candideze la consiliul municipal din Teheran – pentru prima dată când o astfel de interferență politică, frecventă în alegerile parlamentare și prezidențiale, s-a extins și la nivel local.

Khamenei se confruntă cu cea mai gravă criză din cei 36 de ani de conducere, în contextul unei economii afectate de sancțiuni internaționale și al creșterii nemulțumirilor după protestele majore din ianuarie.

Într-un alt semn îngrijorător pentru guvern, cinci partide politice reprezentând kurzii iranieni au convenit să formeze o coaliție pentru a răsturna guvernul. Într-un comunicat, acestea au susținut că guvernul iranian și-a pierdut orice legitimitate, dar rămâne la putere din cauza fragmentării opoziției. Coaliția și-a exprimat solidaritatea cu alte națiuni din Iran și disponibilitatea de a coopera cu toți oponenții Republicii Islamice.