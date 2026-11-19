În urma apelor au rămas mormane de mâl și aluviuni. Pericolul nu a trecut: vestul și nord-vestul țării sunt și joi sub avertizări de inundații.

Ploile torențiale au făcut să crească rapid debitul pârâului Frumușaua, care străbate orașul Baia Mare.

Oamenii au început să sune după ajutor când au văzut că încep să le fie inundate subsolurile și garajele.

Localnic: „M-am trezit la ora două jumate să bag la centrală, pe ăsta, foc, și am auzit apa mare pe drum. Când m-am uitat, era mai în sus podul înfundat. Am desfundat, am desfundat și am venit până în capăt, până în jur de ora patru.”

Localnic: „Uitați, acolo mi-au pus saci, că de acolo a ieșit din pârâu și a trecut. Uitați-vă cât e de înalt. Și mi-a venit după casă. Deja mi-a fost, dacă vă uitați acolo, că-i minune și circ acolo după casă, până sus la fundație.”

Cei care stau în cartierele inundate spun că gunoaiele aruncate la voia întâmplării ar fi blocat cursul apei.

Localnic: „În mod normal, „Frumușaua” e un râu care ar trebui să curgă în matca lui, dar el iese din matcă pentru că se înfundă podurile din cauza mizeriilor și atunci apa iese afară.”

Adriana Santa, purtătoare de cuvânt ISU Maramureș: „În total, 30 de pompieri, cu nouă autospeciale și nouă motopompe din dotare, au intervenit pentru îndepărtarea aluviunilor scurse de pe versanți și evacuarea apei din curți, subsoluri și de pe străzile inundate.”

Meteorologii spun că în următoarele zile vremea va fi și mai capricioasă, cu modificări rapide.

Narcis Maier, șef prognoză stația meteo Cluj, meteorolog: „Vor fi multe schimbări de la o zi la alta.”

Vor începe intensificările de vânt. La început vor fi zonele de munte, unde vom avea viteze ale vântului la rafală de peste 70-80 km/h.

Autoritățile le recomandă localnicilor să curețe șanțurile și rigolele din fața gospodăriilor și să fie pregătiți pentru noi episoade de vreme rea.