Două persoane au fost rănite de obiecte de mobilier, iar multe altele au făcut atac de panică. Seismul s-a produs în zona Vrancea și este cel mai puternic din ultimii 8 ani.

Potrivit experților, pot apărea replici trei zile de acum încolo.

Pământul a început să se miște periculos miercuri dimineață, la ora 2 și 48 de minute. Un cutremur cu magnitudinea de 5,7, produs în zona Vrancea, a trezit brusc din somn sute de mii de oameni. În unele apartamente s-a clătinat mobilierul, iar unele obiecte au căzut de pe rafturi. Mai multe camere de supraveghere au surprins clădirile zguduite de seism.

La Galați, mulți au sunat disperați la 112. Mai multe persoane au făcut atacuri de panică, iar o tânără a fost rănită în timp ce încerca să iasă din locuință, lucru nerecomandat în astfel de situații.

Corina Popazu, Spitalul de Urgență Galați: „O tânără de 18 ani cu un traumatism cranio-cerebral minor, care a fost investigată imagistic”.

Locuitor: „Bineînțeles primul instinct a fost să ieșim din casa, dar am încercat să ne păstram calmul”.

La Facultatea de Economie a Universității Dunărea de Jos au apărut, după cutremur, crăpături pe pereți. Toate clădirile sunt asigurate.

Și în Iași, oamenii s-au trezit îngroziți. O femeie s-a rănit după ce s-a spart un pahar din vitrină, iar ea a călcat pe cioburi.

Pacientă: „A început vitrina să se balanseze și, în timpul ăsta, a căzut o sticlă jos. Eu, în momentul când să mă dau jos, am căzut cu piciorul exact pe sticla aia”.

Femeie: „Am luat copiii în brațe, soțul la fel și am zis că trece. Și tremurau copiii toți”.

Corespondent Pro TV: „Cercetătorii au inclus acest cutremur în categoria celor moderate. Vorbim despre un seism de 5,7 grade pe scara Richter, un cutremur care, iată, nu este neobișnuit pentru zona Vrancei și care, spuneau cercetătorii, se repetă o dată la 2, 3 ani. De ce l-am resimțit, totuși, atât de puternic? Am întrebat specialiștii care mi-au spus că a fost înregistrat un cutremur de adâncime și nu unul de suprafață”.

Cu alte cuvinte, imaginați-vă un bloc imens de piatră care se află la adâncimi mari și care este încărcat cu o tensiune uriașă. Roca este presată constant de plăcile din jur și, din motive necunoscute încă cercetătorilor, se fisurează în interior. La un moment dat, zonele mai sensibile cedează și atunci se produce o alunecare bruscă ce generează unde seismice atât de puternice încât, uneori, se resimt și la sute de kilometri distanță.

De aceea cutremurul a avut efecte în toată zona Moldovei - Bârlad, Vaslui, Neamț, dar și în Câmpia Română, inclusiv în București. Undele seismice au zguduit inclusiv regiuni din Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova.

Matei Sumbasacu, inginer constructor: „Cu siguranță în anumite zone din București s-a simțit mai tare cutremurul și cu siguranță s-a simțit mai puțin, nu știm în care însă. Deoarece mișcarea seismică vine de undeva de la stratul de rocă, dar că să ajungă la suprafață ea traversează niște straturi succesive de pământ. Acest pământ și el amplifică sau amortizează anumite frecvențe de mișcare, acționează că un fel de mixer de DJ care amplifică unele frecvențe și le scade pe celelalte.”

În Republica Moldova, în jur de 900 de persoane au apelat serviciul de urgență 112, în principal pentru că s-au speriat.

Deși cutremurul nu a fost urmat de replici, cercetătorii spun că nu exclud ca acestea să apară în următoarele zile. Potrivit experților, cazurile în care un cutremur de o magnitudine medie spre mare să provoace un seism similar sunt destul de rare, dar nu imposibile.

Mircea Radulian, cercetător științific la INFP: „Pentru cutremurele astea, de magnitudine în jur de 5, 5 și ceva, de obicei, replicile sunt puține în Vrancea. Pe de altă parte, știm că din când în când în Vrancea apar așa-numite dublete. E ca o replică, dar de o mărime mai mare. Și atunci câteodată apar astfel de două cutremure, unul după altul, la intervale de câteva ore, până în câteva două, trei zile, nu mai mult. Și atunci am putea avea un astfel de dublet, e posibil, dar totuși nu mă aștept. E mai rar”.

În octombrie 2018, Vrancea a mai fost zguduită de un cutremur important, de 5,8 pe Richter. Iar în februarie 2023, un seism de 5,7 a avut loc în județul Gorj.

reporteri: Marius Grama, Ana Maria Barbu, Elena Bejinaru, Mariana Apostoaie, Larisa Antal, Valentina Neagu