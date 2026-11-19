Săptămâna trecută, Zelenski a dat asigurări că armata sa "constată perturbări importante în funcţionarea Starshield" în Ucraina, invadată de Rusia în 2022, adăugând că este vorba despre "restricţii de viteză sistematice", notează AFP, citată de Agerpres.

"Este fals", a declarat Elon Musk, în cadrul unui interviu video din China, la un forum organizat de New York Times.

Preşedintele ucrainean "minte" cu privire la restricţiile la Starshield, a considerat Musk.

"Ceea ce încerc să vă spun este că Zelenski cere, în realitate, să folosească sateliţii comerciali Starlink pentru operaţiuni militare, iar noi am refuzat să facem acest lucru, la fel ca (...) de la începutul acestui conflict. Punct final", a spus el.

Potrivit Kievului, terminalele Starshield ale SpaceX, versiunea militară a reţelei civile Starlink, încetează în prezent să emită la o viteză de deplasare de peste 160 km/h, aşa cum se observase deja în octombrie.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, acest lucru face imposibilă utilizarea interceptoarelor împotriva dronelor de atac cu reacţie folosite de Rusia pentru a viza, în special, Kievul.

Elon Musk, care s-a apărat şi de acuzaţiile că ar ajuta Rusia, a repetat miercuri că Starshield este controlat de Departamentul american al Apărării.

Un schimb de replici acide îl opusese deja pe cel mai bogat om din lume preşedintelui ucrainean în octombrie, când acesta din urmă acuzase Washingtonul că se află la originea unor limitări similare.

Casa Albă şi Elon Musk şi-au declinat atunci orice responsabilitate. Limitarea a fost ulterior ridicată la cererea preşedintelui american Donald Trump.