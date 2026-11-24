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După acel episod, adolescentul și-a pus capăt zilelor. Chiar dacă judecătorii nu au stabilit o legătură directă între cele două fapte, ei au sancționat trauma provocată copilului. Decizia nu este definitivă.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Faptele s-au petrecut în februarie 2022, într-o școală din Baia Mare, la ora de chimie. În motivarea instanței se arată că profesoara l-a ascultat pe elevul de 13 ani, dar acesta nu a știut să răspundă. Femeia i-a spus că la ora următoare va fi din nou scos în fața clasei și mai mult, i-ar fi îndemnat pe elevi să se pregătească de un spectacol cu popcorn. Judecătorii spun că, prin atitudinea ei, profesoara a creat o situație umilitoare.

„Cadrul didactic (...) a creat o situaţie umilitoare (...) când a anunțat că la data sus-menționată acesta va fi protagonistul unui „spectacol de cinema", urmată de permisiunea acordată elevilor de a consuma popcorn, de a se amuza și a face comentarii pe seama prestației colegului lor”, se arată în hotărâre.

Potrivit instanței, în acele momente de umilință băiatul ar fi suferit, din cauza unui puternic sentiment de inferioritate. Iar când a mers în bancă a început să plângă și, la scurt timp, a plecat acasă.

Cecilia Ardusadan, psiholog: „În momentul în care un adult ajunge să umilească un copil în fața celorlalți, copilul se simte lipsit de putere, pentru că adultul este autoritate. Ori într-o clasă, dacă un profesor face bully cu un copil, ce învață ceilalți copii? Că este, efectiv, o normalitate!"

Băiatul a povestit părinților ce s-a întâmplat, iar a doua zi tatăl său a mers la școală și a vorbit cu diriginta și cu profesoara de chimie. După două săptămâni, însă de la scenele umilitoare, copilul și-a pus capăt vieții, iar polițiștii au deschis un dosar penal.

Investigația și procesul au durat peste patru ani. Anchetatorii au audiat-o pe profesoară, au strâns mărturiile colegilor de clasă și au apelat la psihologi pentru a evalua suferința emoțională prin care a trecut adolescentul și impactul traumei asupra lui.

Recent, instanța a dat prima sentință în acest caz. Profesoara a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu suspendare. Deși anchetatorii nu au putut dovedi o legătură directă între umilința din clasă și gestul extrem al băiatului, au strâns dovezi pentru abuz în serviciu.

Ionuț Cocan, avocat specializat pe drept penal: „Profesorul a nesocotit prevederile legale privind interzicerea abuzurilor sau a bullyingului de ordin psihologic”.

Magistrații au respins încercarea dascălului de a susține că bullyingul nu îi vizează pe profesori.

„Instanţa reţine ca fiind vădit neîntemeiată apărarea acuzatei potrivit căreia violenţa psihologică-bullying ar privi doar comportamentul elevilor, nu şi al profesorilor, fiind cât se poate de evident legea nu face nicio astfel de distincţie, iar profesorii sunt primii datori să aibă un comportament demn faţă de copii."

Contactat, tatăl copilului ne-a transmis că preferă discreția în această situație. Am încercat să discutăm și cu profesoara de chimie care predă în continuare, însă directoarea școlii ne-a transmis că nu dorește să ofere un punct de vedere.

Ioana Popovici, director interimar al școlii: „Doamna predă."

Mihai Pop, inspector școlar general ISJ Maramureș: „Vom recomanda școlii să aplice articolul 209, suspendare de la cursuri până când vom avea o sentință definitivă. Dacă, repet, situația o va impune."

Instanța a stabilit și plata unor daune morale de 20.000 de euro către familia copilului. Sentința, care nu este definitivă, a fost atacată cu apel de profesoară.