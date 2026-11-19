Avertizarea îi vizează pe cetățenii americani care călătoresc sau se află pe continent și le recomandă să fie precauți în spațiile aglomerate și la evenimentele publice, unde există riscul unor posibile atacuri teroriste.

Mesaje similare au fost transmise de reprezentanțele diplomatice americane din Polonia, Spania, Germania, Irlanda, Regatul Unit și Franța, potrivit TVP World.

Avertismentul Ambasadei SUA pentru cetățenii americani din Europa

Marți, 17 noiembrie, Ambasada SUA la București a publicat o alertă de securitate care acoperă întregul teritoriu european. Diplomații americani recomandă o atenție sporită în perioada următoare, în special în locurile frecventate de un număr mare de persoane.

„Pe măsură ce se apropie perioada sărbătorilor, cetățenii americani ar trebui să rămână vigilenți cu privire la ceea ce se întâmplă în jurul lor și să manifeste prudență în privința securității personale și a situației din împrejurimi. Adunările numeroase și evenimentele publice pot reprezenta oportunități de atac pentru grupările teroriste și infractori. Teroriștii, inclusiv cei care acționează individual, pot comite atacuri cu puțin sau fără niciun avertisment, vizând obiective turistice precum piețele, nodurile de transport, centrele comerciale, lăcașurile de cult și alte spații publice”., a transmis Ambasada SUA la București

Recomandările se referă în special la festivalurile și manifestările organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Totodată, cetățenii americani sunt sfătuiți să fie atenți atunci când vizitează destinații turistice populare și aglomerate și să urmeze indicațiile poliției și ale serviciilor de urgență.

Posibile perturbări ale transportului în perioada sărbătorilor

Alerta Ambasadei SUA atrage atenția și asupra unor posibile probleme care ar putea afecta transportul și activitățile cotidiene în Europa. Printre riscurile menționate se numără grevele, manifestațiile și amenințările false cu bombă, care au provocat deja perturbări în mai multe țări.

„În perioada sărbătorilor, perturbările călătoriilor și ale vieții cotidiene rămân posibile în întreaga Europă. Grevele și manifestațiile au avut loc cu o frecvență mai mare în ultimele luni. În noiembrie, amenințări false cu bombă au vizat aviația civilă în numeroase țări europene, provocând perturbări ale zborurilor. Americanii ar trebui să urmărească știrile locale în timpul călătoriilor în străinătate de sărbători, pentru a fi la curent cu evenimentele sau evoluțiile locale care ar putea perturba transportul sau viața de zi cu zi”., a mai transmis Ambasada.

Proteste în Portugalia și atac armat în Polonia

Avertizările au fost emise într-un context marcat și de tensiuni în mai multe state europene. În Portugalia, recomandările de securitate au fost asociate inclusiv cu protestele începute în octombrie, pe fondul nemulțumirilor legate de scumpirea locuințelor și a chiriilor.

În Polonia, situația de securitate a fost marcată de un atac armat în masă produs pe 7 noiembrie, în Piața Principală din Cracovia, una dintre cele mai importante destinații turistice din sudul țării. Un individ a ucis șase persoane și a rănit alte 15.