Inundații puternice la Pitești și Breaza. Pompierii au scos apa din curtea DNA

Ploile puternice din ultimele zile au produs inundații la ieșirea din Pitești. Pompierii au fost chemați să scoată apa din curți, inclusiv din cea a Direcției Sanitar-Veterinare și a noului sediu DNA aflat în construcție.

Mașinile parcate acolo au fost afectate. Și în Breaza, județul Prahova, din cauza precipitațiilor s-a produs o alunecare de teren în zona unde se făceau lucrări de canalizare.

Copacii căzuți au blocat un drum județean. Iar un drum din Buzău s-a surpat, din cauza ploilor. Primăria a acționat rapid cu utilaje și l-a reparat.

