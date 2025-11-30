Inundații puternice la Pitești și Breaza. Pompierii au scos apa din curtea DNA

Stiri actuale
30-11-2025 | 19:25
×
Codul embed a fost copiat

Ploile puternice din ultimele zile au produs inundații la ieșirea din Pitești. Pompierii au fost chemați să scoată apa din curți, inclusiv din cea a Direcției Sanitar-Veterinare și a noului sediu DNA aflat în construcție.

autor
Dan Oprea,  Marilena Iordache,  Natașa Paraschiv

Mașinile parcate acolo au fost afectate. Și în Breaza, județul Prahova, din cauza precipitațiilor s-a produs o alunecare de teren în zona unde se făceau lucrări de canalizare.

Copacii căzuți au blocat un drum județean. Iar un drum din Buzău s-a surpat, din cauza ploilor. Primăria a acționat rapid cu utilaje și l-a reparat.

Sursa: Pro TV

Etichete: inundatii, pitesti, breaza,

Dată publicare: 30-11-2025 19:21

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
FOTO Stadionul de 23.000.000€ din România prinde contur: ”În primăvară e gata”
Citește și...
Cod portocaliu de inundaţii pe râurile din două județe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor majore
Stiri actuale
Cod portocaliu de inundaţii pe râurile din două județe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor majore

Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pe pe râuri din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, valabilă până duminică la prânz, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore.

Cod Portocaliu de inundaţii până duminică în judeţul Prahova. Alte 12 județe rămân sub Cod Galben
Stiri actuale
Cod Portocaliu de inundaţii până duminică în judeţul Prahova. Alte 12 județe rămân sub Cod Galben

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, un Cod Portocaliu de inundaţii, valabil până duminică la prânz, în Prahova, şi Cod Galben, pentru aceeaşi perioadă, în mai multe județe.

Cod galben de inundații în șase județe. Hidrologii avertizează asupra creșterii debitelor
Stiri actuale
Cod galben de inundații în șase județe. Hidrologii avertizează asupra creșterii debitelor

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până sâmbătă la prânz pe râuri din șase județe.

Nordul Italiei a fost lovit de inundații masive. Zeci de oameni s-au urcat pe acoperișurile caselor pentru a se salva
Stiri externe
Nordul Italiei a fost lovit de inundații masive. Zeci de oameni s-au urcat pe acoperișurile caselor pentru a se salva

Nordul Italiei se confruntă cu ploi abundente, care au provocat inundații și alunecări de teren.

Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO
Stiri externe
Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

Furtuna „Claudia” a făcut ravagii în Marea Britanie și Irlanda, sâmbătă. Până la ora 6 dimineața au fost emise patru avertismente de inundații severe.

Recomandări
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni
Stiri actuale
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Apă potabilă din rezervele de stat, distribuită pentru 100.000 de oameni

100.000 de oameni din 13 localități au rămas fără apă curentă încă de vineri. La spitalul din Câmpina au fost sistate internările, iar școlile vor rămâne închise marți.

30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore
Protv 30 de ani
30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore

Ajungem la finalul campaniei noastre de 30 de zile, în care am trecut prin 30 de ani de știri, prin toate momentele care au schimbat România.

Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane
Stiri externe
Rubio dă asigurări în Florida: Negocierile cu Umerov pe planul de pace Trump vizează să deschidă calea unei Ucraine suverane

O delegație ucraineană a început duminică negocieri cu oficiali americani de rang înalt la Shell Bay Club, în Florida, pentru a discuta un plan american destinat încetării războiului dintre Rusia și Ucraina, transmite AFP.

Top citite
1 gelato
Shutterstock
Stiri Diverse
Gelato – desertul italian cremos și plin de savoare. Cum se prepară și de ce este atât de gustos
2 auz
Shutterstock
Doctor de bine
Scăderea bruscă a auzului poate ascunde hipertensiune netratată. Când devine urgență medicală
3 lime
Shutterstock
Stiri Diverse
Lime – fructul care îți transformă mesele și starea de sănătate. Gust, beneficii și rețete
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 26

43:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 30 Noiembrie 2025

02:15:27

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 26

21:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28