Cod portocaliu de inundaţii pe râurile din două județe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor majore

Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pe pe râuri din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, valabilă până duminică la prânz, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore.

Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 29 noiembrie ora 18:00 - 30 noiembrie ora 12:00, pe râurile din bazinele hidrografice Ialomiţa - bazin amonte SH Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval SH Moroeni - amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova - bazin superior, Teleajen (judeţul Prahova) se pot produce viituri majore generatoare de revărsări importante, care pot conduce la inundarea de gospodării şi obiective social - economice.

De asemenea, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale.

Hidrologii au emis şi o avertizare Cod galben de inundaţii, valabilă în intervalul 29 noiembrie, ora 12:00 - 30 noiembrie, ora 24:00, pe râuri din 14 judeţe.

Astfel, sunt afectate râurile din bazinele hidrografice: Jiu - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluenţă cu râul Gilort, Gilort - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Gorj), Tărlung - afluent al râului Râul Negru (judeţele: Braşov şi Covasna), Olt - afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin - amonte confluenţă cu râul Olteţ (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş şi Olt), Olteţ - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Vedea - bazin superior (judeţele: Argeş şi Olt), Argeş - bazin superior, Dâmboviţa - bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa - bazin amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău - bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu - amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Vrancea şi Buzău), Putna - bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea).

