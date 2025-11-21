Cod galben de inundații în șase județe. Hidrologii avertizează asupra creșterii debitelor

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până sâmbătă la prânz pe râuri din șase județe.

Conform specialiștilor, în intervalul 21 noiembrie, ora 22:00 - 22 noiembrie, ora 12:00, având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării, se pot semnala creșteri de debite și de niveluri, cu posibile depășiri ale Cotelor de atenție, pe râurile din bazinele hidrografice: Strei (afluent al râului Mureș) - bazin superior și afluenți bazin mijlociu (județul Hunedoara), Jiu - bazin amonte S.H. Sadu și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sadu - amonte confluență cu râul Gilort (județele: Hunedoara și Gorj), Motru - bazin superior (județele: Gorj și Mehedinți), Gilort - bazin superior (județul Gorj), Olt - afluenții aferenți sectorului aval confluență cu râul Cibin - amonte de Acumularea Ionești (județele: Sibiu, Vâlcea și Argeș) și Olteț - bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea).

INHGA

Atenționarea hidrologică vizează, în principal, fenomenele de scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precizează hidrologii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













