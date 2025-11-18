Nordul Italiei a fost lovit de inundații masive. Zeci de oameni s-au urcat pe acoperișurile caselor pentru a se salva

Nordul Italiei se confruntă cu ploi abundente, care au provocat inundații și alunecări de teren.

Imagini filmate din elicopter au dezvăluit amploarea dezastrului dintr-o mică localitate din regiunea Friuli-Veneția Giulia. Umflate de precipitații, apele râului Torre au ieșit din matcă, au acoperit străzile și au intrat în locuințele oamenilor.

Serviciile de urgență au intervenit cu bărci pneumatice și cu elicoptere, pentru a-i salva pe cei refugiați pe acoperișuri sau la etajele superioare ale clădirilor.

Salvatorii au venit și în ajutorul șoferilor surprinși în trafic de șuvoaiele periculoase. O altă localitate, din aceeași regiune, a fost afectată de o alunecare de teren. Iar doi localnici sunt dați dispăruți.

