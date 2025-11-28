Cod Portocaliu de inundaţii până duminică în judeţul Prahova. Alte 12 județe rămân sub Cod Galben

28-11-2025 | 12:45
Inundatii Covasna
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, un Cod Portocaliu de inundaţii, valabil până duminică la prânz, în Prahova, şi Cod Galben, pentru aceeaşi perioadă, în mai multe județe.

Mihaela Ivăncică

Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, INHGA a emis o Avertizare Hidrologică ce vizează creşteri de debite şi niveluri, scurgeri importante pe versanţi şi posibile viituri rapide pe râurile mici, cu probabilitatea depăşirii cotelor de apărare.

Astfel, potrivit hidrologilor, începând cu 29 noiembrie, ora 06:00, şi până în 30 noiembrie, ora 12:00, va intra în vigoare Codul Portocaliu, care vizează râurile din bazinele hidrografice Teleajen şi Cricovul Sărat (afluenţi ai râului Prahova), în judeţul Prahova.

Totodată, pe durata intervalului 28 noiembrie, ora 12:00 – 30 noiembrie, ora 24:00, este activ Codul Galben, pe anumite sectoare de râuri din judeţele: Gorj, Braşov, Covasna, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa şi Buzău.

INHGA

Populaţia este sfătuită să acorde o atenţie sporită evoluţiei vremii şi să respecte instrucţiunile transmise de autorităţile locale.

De asemena, hidrologii recomandată evitarea deplasărilor în zonele expuse riscului de viituri, a traversărilor prin vaduri sau pe poduri improvizate, precum şi protejarea locuinţelor şi bunurilor aflate în apropierea cursurilor de apă, dar şi să urmărească permanent evoluţia situaţiei hidrologice prin intermediul surselor oficiale de informare.

