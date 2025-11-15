Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

15-11-2025 | 15:23
Furtuna „Claudia” a făcut ravagii în Marea Britanie și Irlanda, sâmbătă. Până la ora 6 dimineața au fost emise patru avertismente de inundații severe.

Lorena Mihăilă

Un incident major a fost declarat în urma furtunii Claudia, fiind așteptate noi precipitații și inundații în Marea Britanie și Irlanda sâmbătă, scrie The Guardian.

Până la ora 6 dimineața, Natural Resources Wales a emis patru avertismente de inundații severe. Acest lucru înseamnă că există „un risc semnificativ pentru viață și se așteaptă perturbări semnificative pentru comunitate”.

Natural Resources Wales a emis un cod galben pentru precipitații în centrul și nordul Angliei, sud-vestul și Țara Galilor. Pompierii și serviciile de salvare din sudul Țării Galilor au declarat un incident major în Monmouth în primele ore ale zilei de sâmbătă, după inundații „grave și extinse” în oraș și comunitățile din jur.

Matt Jones, șeful serviciului de pompieri, a declarat că situația rămâne dificilă din cauza apelor care se mișcă rapid, a drumurilor blocate și a presiunii asupra infrastructurii. El a spus: „Este un incident de amploare, iar echipajele și partenerii noștri au lucrat fără încetare toată noaptea și până astăzi pentru a ajuta persoanele afectate. Inundațiile sunt semnificative și trebuie să menținem rutele libere pentru a permite serviciilor de urgență să ajungă la persoanele care au cea mai mare nevoie de noi. Dacă vă aflați într-un pericol imediat care vă pune în pericol viața sau proprietatea sau aveți nevoie de asistență urgentă, vă rugăm să sunați la 999.”

Potrivit Serviciului Meteorologic, ploaia și burnița vor continua să apară în Anglia și Țara Galilor, în timp ce Irlanda de Nord și Scoția se pot aștepta la unele perioade de soare.

„În noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică, vom începe să observăm că vântul va bate din nord, aducând mult aer arctic. Norii se vor risipi pe parcursul zilei, astfel încât va fi posibilă apariția soarelui, dar odată cu acesta, va fi mult mai rece. Cred că oamenii vor simți cu adevărat frigul duminică și vor simți frigul în multe zone. Vremea începe să devină mai puțin furtunoasă, puțin mai însorită, dar va fi mult mai rece și, pe măsură ce ne îndreptăm spre săptămâna viitoare, vom vedea o continuare a acestui fenomen.”, a declarat meteorologul Honor Criswick de la Serviciul Meteorologic.

Pe șosele, furtuna a afectat și serviciile de înlocuire a trenurilor, iar companiile de asistență rutieră au raportat o zi aglomerată, cu un număr mare de apeluri vineri.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Marea Britanie, furtuna, inundatie,

Dată publicare: 15-11-2025 15:23

