Suma reprezintă 30% din valoarea taxei pe care societatea ar fi datorat-o Fondului pentru Mediu pentru perioada ianuarie–septembrie 2026, scrie news.ro.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 23 octombrie 2026, față de inculpatul COZOȘ IOAN ANDREI, inspector cu funcție de control din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu, pentru comiterea infracțiunii de luare de mită”, transmite DNA.

Conform anchetatorilor, în perioada 15–16 octombrie 2026, în contextul efectuării unui control la începutul aceleiași luni la o societate din județul Mureș, inculpatul Cozoș Ioan Andrei i-ar fi pretins administratorului societății controlate suma de 45.000 de lei, reprezentând 30% din valoarea taxei pe care societatea ar fi datorat-o Fondului pentru Mediu pentru perioada ianuarie–septembrie 2026.

În schimbul sumei pretinse, Cozoș i-ar fi promis acestuia sprijin pentru declararea unor deșeuri de echipamente electrice și electronice într-o modalitate care să conducă la diminuarea obligațiilor de plată către Fondul pentru Mediu. Totodată, l-ar fi asigurat că va rezolva atât neregulile deja constatate, cât și eventualele probleme care ar fi putut apărea în urma unor controale viitoare.

La data de 22 octombrie 2026, Cozoș Ioan Andrei a primit de la reprezentantul societății respective suma de 45.000 de lei, împrejurare în care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

În urma percheziției efectuate la data de 22 octombrie 2026 la domiciliul lui Cozoș, a fost identificată suma de aproximativ 90.000 de euro, care a fost ridicată în vederea instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului.

Vineri, inculpatul va fi prezentat Tribunalului Cluj, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.