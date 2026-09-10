Cei doi sunt bănuiți că ar fi luat bani de la studenți pentru a-i promova la examene.

Unul dintre suspecți este conferențiar și vicepreședinte al Senatului Universității Politehnice din București. Potrivit procurorilor, bărbatul de 58 de ani ar fi pretins și primit 700 de lei de la un student, ca să îl treacă la o restanță. În plus, ar fi colectat bani de la alți studenți pentru un alt profesor.

„A primit, pentru al doilea suspect, de la opt studenţi, pentru promovarea acestora în condiţii nelegale a examenelor la materii la care al doilea suspect era titular, diferite sume de bani, în cuantum de 200 lei şi 250 de euro", se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.

Al doilea suspect a fost prorectorul Universității Pitești până în 2012, înainte ca aceasta să fie comasată cu Politehnica din Capitală. Bărbatul este profesor din anul 2000 și era conștient ce reprezintă banii pe care i-a primit, susțin procurorii, care îl cercetează pentru luare de mită în formă continuată.

Corespondent ȘtirileProTV: Anchetatorii au făcut ieri percheziții în 3 locuințe, care aparțin suspecților, dar și la Centrul Universitar Pitești. Cei doi profesori au fost duși la audieri, și reținuți, în jurul orei 22. Ei nu au putut fi contactați, pentru un punct de vedere. Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș anunță că a declanșat urmărirea penală în împotriva lor si cere instanței să încuviințeze arestarea preventivă.

Universitatea Politehnică București numește cele întâmplate „un incident" și a precizat, într-un comunicat, că va coopera cu anchetatorii, dar că, în același timp, respectă prezumția de nevinovăție a celor doi profesori.