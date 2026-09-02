Primul este acuzat că ar fi primit aproape zilnic sume de bani cuprinse între 100 de lei şi 1.000 de lei, dar şi alte bunuri de la 35 de persoane, pentru realizarea unor intervenţii chirurgicale sau consultarea pacienţilor. Cel de-al doilea medic este suspectat că a primit mită de la opt persoane, atât sume de bani, cât şi bunuri alimentare, scrie news.ro.

Reprezentanţii DNA au anunţat, miercuri, că procurorii militari din cadrul Serviciului pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari au început urmărirea penală şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, pentru o durată de 60 de zile, faţă de Constantin Ghiţă, medic militar chirurg cu grad de colonel, şeful Secţiei Chirurgie din cadrul Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu” Constanţa, pentru comiterea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (35 de acte materiale).

Medicul este obligat să depună în termen de şapte zile o cauţiune în valoare de 500.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acestuia, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

De asemenea, procurorii au început urmărirea penală şi au dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de Laurenţiu Marian Minea, medic militar chirurg cu grad de colonel, în cadrul Spitalului Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu” Constanţa, pentru comiterea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (opt acte materiale).

Percheziții la locuințele medicilor și la spital

Procurorii au făcut percheziţii la locuinţele medicilor şi la Spitalul Militar, ocazie cu care au găsit asupra celor doi diferite sume de bani pe care nu le-au putut justifica.

„În perioada 27 iulie - 01 septembrie 2026, în calitate de medic militar chirurg, inculpatul Ghiţă Constantin ar fi primit, aproape zilnic, cu titlu de mită, sume de bani cuprinse între 100 lei şi 1.000 lei, precum şi alte bunuri, de la 35 de persoane (pacienţi/aparţinători), în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de medic chirurg, respectiv intervenţii chirurgicale şi consultaţii pacienţi”, au transmis reprezentanţii DNA.

Ei au menţionat că în perioada 13 august - 01 septembrie 2026, în calitate de medic militar chirurg, Laurenţiu Marian Minea ar fi primit cu titlu de mită sume de bani, precum şi bunuri alimentare, de la opt persoane (pacienţi/aparţinători), în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor sale de serviciu în calitate de medic chirurg, respectiv intervenţii chirurgicale şi consultaţii pacienţi.

Pe timpul acestei măsuri preventive, cei doi medici nu trebuie să comunice cu persoanele menţionate în ordonanţa de dispunere a controlului judiciar, să nu părăsească teritoriul României fără acordul organelor judiciare şi să nu exercite profesia de medic chirurg în cadrul Spitalului Militar Constanţa.

Procurorii cercetează şi alte persoane în această cauză.