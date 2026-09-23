El era în uniformă, fără să mai aibă acest drept, când i-ar fi cerut șpagă 1.500 de lei unei șoferițe care trecuse pe roșu, ca să nu îi rețină permisul.

Corespondent PROTV: „Femeia aflată la volan trecuse pe roșu, într-o intersecție din Timișoara. A fost trasă pe dreapta, iar bărbatul îmbrăcat în agent rutier i-ar fi cerut 1.500 de lei, ca să nu îi ia carnetul. Cum femeia nu avea bani cash la ea, cei doi s-ar fi înțeles că se vor întâlni în 20 de minute, după ce femeia se va întoarce de la bancomat. Totuși, ea a bănuit că este ceva în neregulă și a sunat la 112. Când adevărații polițiști au sosit la fața locului, individul dispăruse. Agenții au deschis o anchetă și au aflat că este vorba de un fost coleg de-al lor din Arad, care la începutul acestui an a fost reținut de DGA pentru luare de mită. După această anchetă, bărbatul de 41 de ani și-a dat demisia din poliție. La începutul verii, însă, și-a pus din nou uniforma în județul Bihor și a fost prins și atunci de polițiști. Acum, polițiștii din Timișoara îl cercetează în al treilea caz penal, de data aceasta pentru uzurparea de calități oficiale și tentativă de înșelăciune.”