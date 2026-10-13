În dosar sunt vizate fapte de luare de mită pentru înmatricularea vehiculelor, dar şi pentru ridicarea mai rapidă a permiselor auto, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.
Știre în curs de actualizare.
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, marţi, percheziţii la sediul Serviciului Permise şi Înmatriculări Ilfov, într-un dosar de luare de mită în legătură cu promovarea examenului practic pentru obţinerea permisului auto.
În dosar sunt vizate fapte de luare de mită pentru înmatricularea vehiculelor, dar şi pentru ridicarea mai rapidă a permiselor auto, au precizat, pentru Agerpres, surse judiciare.
Știre în curs de actualizare.
Sursa: Agerpres
Etichete: Serviciul Permise și Înmatriculări, ilfov, perchezitii, dna, mita,
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