HARTĂ în timp real. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorii. Curse aeriene anulate

HARTA în timp real cu situația drumurilor din țară - https://dispecerat.andnet.ro/harta.php

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că 67 de localităţi din 21 de judeţe şi municipiul Bucureşti au fost afectate de ninsori şi viscol. Au fost deblocate 29 de autovehicule care nu mai puteau înainta din cauza zăpezii. Două autostrăzi şi 4 drumuri naţionale sunt închise din cauza ninsorilor, fiind afectate 13 curse aeriene. Trenurile au întârzieri de o oră în Capitală, iar manevrele sunt suspendate în toate porturile din judeţul Constanţa şi în Bara Sulina.

Potrivit IGSU, în urma ninsorilor şi a visccolului, de marţi de la ora 8.00 până miercuri, la ora 6.30, au fost înregistrate efecte în 67 de localităţi din 21 de judeţe (Argeş, Braşov, Brăila, Buzău, Constanţa, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehendinţi, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Vâlcea) şi municipiul Bucureşti.

Astfel, forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei dintr-un beci, de pe o stradă, pentru degajarea a 176 de copaci şi 6 stâlpi de electricitate prăbuşiţi, fiind avariate 67 de autoturisme, şi pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 10 imobile.

Totodată, s-a intervenit pentru deblocarea a 29 de autovehicule care nu au mai putut înainta din cauza zăpezii depuse pe carosabil, pasagerii nu au necesitat îngrijiri medicale.

Traficul rutier este oprit pe un sens de mers pe autostrada A0 (Cornetu, judeţul Ilfov) din cauza unui autovehicul derapat, pe autostrada A1 (sensul Piteşti-Bucureşti), pe autostrada A7 (integral), pe 4 drumuri naţionale (DN 23B Măicăneşti-Ciorăşti, DNCB Bragadiru, DN 22 Râmnicu Sărat-Brăila, DN 2B Buzău-Brăila) şi pe 2 drumuri judeţene (DJ 740 Argeş şi DJ 204E Argeş) din cauza zăpezii depuse pe carosabil şi a viscolului puternic.

De asemenea, sunt restricţii pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone pe 2 autostrăzi (A2/km 10-105 sensul Bucureşti-Constanţa şi km 144-10 sensul Constanţa-Bucureşti, A3 integral), 3 drumuri naţionale (DN 1 Nistoreşti, Prahova - Dârste, Braşov, DN 1D Urziceni, Ialomiţa - Albeşti-Paleologu, Ialomiţa, DN 2C Buzău-Slobozia) şi din cauza stratului de zăpadă depus pe carosabil.

Circulaţia este restricţionată pentru autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone pe 2 drumuri naţionale (DN 22 Râmnicu Sărat, Buzău - limită cu judeţul Brăila şi DN 2 între A7 şi Buzău).

În ceea ce priveşte traficul aerian, sunt 13 curse afectate (8 anulate, 5 redirecţionate către alte aeroporturi) şi 2 piste închise pe Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă” Bucureşti.

Referitor la traficul naval, manevrele sunt suspendate în toate porturile din judeţul Constanţa şi în Bara Sulina, judeţul Tulcea.

Traficul feroviar se desfăşoară în condiţii de iarnă, cu întârzieri la plecare/sosire în Bucureşti de aproximativ 60 de minute. Circulaţia a 20 de trenuri este suspendată, miercuri, din cauza ninsorilor şi a viscolului, anunţă compania CFR Călători, precizând că se intervine pentru eliberarea căii ferate. De altfel, ruta Ploieşti-Bucureşti este închisă de la ora 5:00, din cauza copacilor căzuţi.

La tranzitul frontierei, pe podul Ruse – Giurgiu circulaţia rutieră pentru autocamioane este suspendată.

Din punctul de vedere al alimentării cu energie electrică, în intervalul de referinţă s-au înregistrat avarii în 21 de localităţi din 5 judeţe (Brăila, Buzău, Constanţa, Prahova şi Vrancea), însumând un număr de aproximativ 18.437 consumatori finali afectaţi.

Potrivit IGSU, în timpul misiunilor, la nivelul ISU Bucureşti-Ilfov 3 ambulanţe (2 în Bucureşti, 1 în Clinceni/Ilfov) au întâmpinat probleme punctuale în deplasare, fiind sprijinite de alte echipaje de pompieri pentru deblocare, fără a fi înregistrate probleme semnificative.

Totodată, în judeţul Giurgiu, pe DN 6, între loc. Valea Plopilor şi Ghimpaţi, o ambulanţă SABIF (C2) ce se deplasa în mun. Turnu Măgurele (Teleorman) pentru efectuarea unui transfer interclinic a fost blocată temporar de 2 autotrenuri care au derapat. După deblocarea drumului, ambulanţa şi-a continuat deplasarea.

La nivel naţional au fost mobilizaţi: 18.089 lucrători, 8.112 mijloace tehnice. În sprijinul populaţiei au acţionat 965 de echipaje medicale SAJ (zi), 885 echipaje SAJ (noapte), 520 salvatori montani.

A fost realizată manevra de forţe şi mijloace la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă către judeţele aflate sub Cod Portocaliu, pentru creşterea capacităţii de răspuns.

IGSU recomandă cetăţenilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, să adapteze viteza la condiţiile de drum, să nu blocheze utilajele de deszăpezire.

Persoanele care rămân blocate în trafic sunt sfătuite să stea în autoturism, să îşi semnalizeze vizibil prezenţa şi să sune la 112 în caz de urgenţă.