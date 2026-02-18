HARTĂ în timp real. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorii. Curse aeriene anulate

HARTA în timp real cu situația drumurilor din țară - https://dispecerat.andnet.ro/harta.php
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că 67 de localităţi din 21 de judeţe şi municipiul Bucureşti au fost afectate de ninsori şi viscol. Au fost deblocate 29 de autovehicule care nu mai puteau înainta din cauza zăpezii. Două autostrăzi şi 4 drumuri naţionale sunt închise din cauza ninsorilor, fiind afectate 13 curse aeriene. Trenurile au întârzieri de o oră în Capitală, iar manevrele sunt suspendate în toate porturile din judeţul Constanţa şi în Bara Sulina.
Potrivit IGSU, în urma ninsorilor şi a visccolului, de marţi de la ora 8.00 până miercuri, la ora 6.30, au fost înregistrate efecte în 67 de localităţi din 21 de judeţe (Argeş, Braşov, Brăila, Buzău, Constanţa, Călăraşi, Dâmboviţa, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Ilfov, Mehendinţi, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Vâlcea) şi municipiul Bucureşti.
Astfel, forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei dintr-un beci, de pe o stradă, pentru degajarea a 176 de copaci şi 6 stâlpi de electricitate prăbuşiţi, fiind avariate 67 de autoturisme, şi pentru îndepărtarea unor elemente de construcţie de la 10 imobile.
Totodată, s-a intervenit pentru deblocarea a 29 de autovehicule care nu au mai putut înainta din cauza zăpezii depuse pe carosabil, pasagerii nu au necesitat îngrijiri medicale.
Traficul rutier este oprit pe un sens de mers pe autostrada A0 (Cornetu, judeţul Ilfov) din cauza unui autovehicul derapat, pe autostrada A1 (sensul Piteşti-Bucureşti), pe autostrada A7 (integral), pe 4 drumuri naţionale (DN 23B Măicăneşti-Ciorăşti, DNCB Bragadiru, DN 22 Râmnicu Sărat-Brăila, DN 2B Buzău-Brăila) şi pe 2 drumuri judeţene (DJ 740 Argeş şi DJ 204E Argeş) din cauza zăpezii depuse pe carosabil şi a viscolului puternic.
De asemenea, sunt restricţii pentru autovehiculele cu masa mai mare de 7,5 tone pe 2 autostrăzi (A2/km 10-105 sensul Bucureşti-Constanţa şi km 144-10 sensul Constanţa-Bucureşti, A3 integral), 3 drumuri naţionale (DN 1 Nistoreşti, Prahova - Dârste, Braşov, DN 1D Urziceni, Ialomiţa - Albeşti-Paleologu, Ialomiţa, DN 2C Buzău-Slobozia) şi din cauza stratului de zăpadă depus pe carosabil.
Circulaţia este restricţionată pentru autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 tone pe 2 drumuri naţionale (DN 22 Râmnicu Sărat, Buzău - limită cu judeţul Brăila şi DN 2 între A7 şi Buzău).
În ceea ce priveşte traficul aerian, sunt 13 curse afectate (8 anulate, 5 redirecţionate către alte aeroporturi) şi 2 piste închise pe Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă” Bucureşti.
Referitor la traficul naval, manevrele sunt suspendate în toate porturile din judeţul Constanţa şi în Bara Sulina, judeţul Tulcea.
Traficul feroviar se desfăşoară în condiţii de iarnă, cu întârzieri la plecare/sosire în Bucureşti de aproximativ 60 de minute. Circulaţia a 20 de trenuri este suspendată, miercuri, din cauza ninsorilor şi a viscolului, anunţă compania CFR Călători, precizând că se intervine pentru eliberarea căii ferate. De altfel, ruta Ploieşti-Bucureşti este închisă de la ora 5:00, din cauza copacilor căzuţi.
La tranzitul frontierei, pe podul Ruse – Giurgiu circulaţia rutieră pentru autocamioane este suspendată.
Din punctul de vedere al alimentării cu energie electrică, în intervalul de referinţă s-au înregistrat avarii în 21 de localităţi din 5 judeţe (Brăila, Buzău, Constanţa, Prahova şi Vrancea), însumând un număr de aproximativ 18.437 consumatori finali afectaţi.
Potrivit IGSU, în timpul misiunilor, la nivelul ISU Bucureşti-Ilfov 3 ambulanţe (2 în Bucureşti, 1 în Clinceni/Ilfov) au întâmpinat probleme punctuale în deplasare, fiind sprijinite de alte echipaje de pompieri pentru deblocare, fără a fi înregistrate probleme semnificative.
Totodată, în judeţul Giurgiu, pe DN 6, între loc. Valea Plopilor şi Ghimpaţi, o ambulanţă SABIF (C2) ce se deplasa în mun. Turnu Măgurele (Teleorman) pentru efectuarea unui transfer interclinic a fost blocată temporar de 2 autotrenuri care au derapat. După deblocarea drumului, ambulanţa şi-a continuat deplasarea.
La nivel naţional au fost mobilizaţi: 18.089 lucrători, 8.112 mijloace tehnice. În sprijinul populaţiei au acţionat 965 de echipaje medicale SAJ (zi), 885 echipaje SAJ (noapte), 520 salvatori montani.
A fost realizată manevra de forţe şi mijloace la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă către judeţele aflate sub Cod Portocaliu, pentru creşterea capacităţii de răspuns.
IGSU recomandă cetăţenilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, să adapteze viteza la condiţiile de drum, să nu blocheze utilajele de deszăpezire.
Persoanele care rămân blocate în trafic sunt sfătuite să stea în autoturism, să îşi semnalizeze vizibil prezenţa şi să sune la 112 în caz de urgenţă.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineaţa, două avertizări nowcasting Cod roşu de ninsoare abundentă pentru judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, valabile până la ora 8:20.Potrivit meteorologilor, în zonele menţionate se va semnala ninsoare abundentă, în condiţiile în care s-au depus deja 30 - 35 centimetri, iar ninsoarea va continua, urmând să se depună un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15 - 20 de centimetri.
Update - Situația traficului până la ora 08:00
Lista drumurile închise:
1.Autostrada A1 București-Râmnicu Vâlcea: închise căile de acces către București de la km. 70, 104, loc. Oarja, județul Argeș - km. 106 Pitești, județul Argeș, 115 Pitești, județul Argeș și km. 120 Pitești, județul Argeș.
2.Autostrada A3 București-Brașov, între km. 7 (București) – km. 68, (Bărcănești, județul Prahova);
3.A7 Ploiești-Adjud, între km. 0 (Dumbrava, județul Prahova) - km. 194 (Adjud, județul Prahova);
4.A0 Centura București, tronsonul kilometric 22-39, între loc. Afumați, județul Ilfov – Balotești, județul Ilfov.
Restricții de tonaj impuse autovehiculelor > 7.5 tone impuse pe autostrăzi:
Autostrada A2 București-Cernavodă:
- calea 1, tronsonul kilometric 10 - 105, București-Dragalina, județul Călărași;
- calea 2, tronsonul kilometric 144 – 10, Fetești, județul Ialomița – București.
Categorii de drumuri naționale cu trafic închis din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Județul Buzău:
- DN 22 Râmnicu Sărat – Băile;
- DN 2B Buzău – Vizireni.
Județul Brăila:
- DN 22, limită cu jud. BZ – Brăila;
- DN 2B, între loc. Brăila – limita cu jud. Buzău.
Județul Ilfov:
- DNCB – între loc. Bragadiru și Domnești, din cauza stratului de zăpadă de pe carosabil, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.
- DN 1A – loc. Mogoșoaia, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri.
Județul Vrancea: DN 23B, între loc. Măicănești-Ciorăști.
Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 3.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Județul Buzău:
- DN2C Costesti-Padina;
- DN2 Buzău - Râmnicu Sărat;
Județul Ialomița:
- DN 2 C, Slobozia/limita cu jud. Buzău.
Categorii de drumuri naționale cu trafic restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată > 7.5 tone din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
Județul Buzău:
- DN2, între loc. Spătaru – Căldărușanca.
Județul Ialomița:
- DN 2 Urziceni/limita Ilfov;
- DN 1D Urziceni/ limita Prahova;
Județul Ilfov:
- DN2 Afumați – limita cu jud. Ialomița.
Pentru o circulație în siguranță, recomandăm conducătorilor auto:
- să se informeze foarte bine înainte de a pleca la drum despre condițiile meteorologice din zonele pe care le tranzitează și restricțiile de trafic impuse;
- să folosească sistemele de climatizare și iluminare când situația o impune;
- să păstreze în mers o distanță corespunzătoare, care să le permită oprirea în condiții de siguranță;
- să adapteze viteza la condițiile drumului și traficului;
- să se asigure constant, înainte de fiecare manevră și să semnalizeze din timp schimbarea benzii de circulație sau a direcției;
- să evite depășirile periculoase și orice comportament agresiv;
- să adopte o conduită preventivă în trafic, fără a avea preocupări la volan de natură a le distrage atenția de la condus;
- să respecte toate regulile de circulație, conducând cu multă responsabilitate.
Curse aeriene anulate şi aeronave deviate
Mai multe curse aeriene au fost anulate miercuri dimineaţa din cauza ninsorii abundente şi a viscolului puternic, iar cinci aeronave au fost deviate pe alte aeroporturi, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).
"Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol, îngreunând activităţile aeroportuare. Din cauza condiţiilor meteo au fost anulate cursele LOT 643/644 Varşovia - Bucureşti - Varşovia, Tarom RO 210 Chişinău - Bucureşti şi Tarom 810 Suceava - Bucureşti. A fost anulată şi cursa Turkish Airlines 1043/1044 Istanbul - Bucureşti - Istanbul", au transmis reprezentanţii CNAB.
De asemenea, ninsoarea abundentă a deviat cinci aeronave pe alte aeroporturi: Ryanair 5262 Dublin - Bucureşti a aterizat la Varna, WizzAir 3290 Porto - Bucureşti a aterizat la Sofia, Hisky 236 Tel Aviv - Bucureşti a aterizat la Cluj, DanAir 508 Dublin - Bucureşti va ateriza la Craiova, iar Qatar Airways 219 Doha - Bucureşti va ateriza la Atena.Potrivit sursei citate, zborurile pot înregistra întârzieri generate de necesitatea degivrării aeronavelor, pe care companiile aeriene o efectuează după îmbarcarea pasagerilor, dar şi de operaţiunile îngreunate la sol din cauza ninsorii.
"Se intervine constant cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor şi căilor de rulare a avioanelor", au mai precizat reprezentanţii CNAB.Aceştia recomandă pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta în timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri.
Trafic feroviar perturbat pe raza Regionalei Bucureşti, Magistrala 300, din cauza copacilor căzuţi
Traficul feroviar este perturbat, miercuri dimineaţă, pe raza Regionalei de Căi Ferate Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, din cauza copacilor căzuţi pe liniile de contact. Trenurile care nurmau să sosească sau să plece din Gara de Nord au întârzieri de zeci de minute.
”Începând cu ora 02:11, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, s-a înregistrat lipsă de tensiune în linia de contact pe firul I, ca urmare a căderii unui copac peste reţeaua de contact la km 44+500. Pentru remedierea deranjamentului a fost îndrumată o drezină pantograf de la Ploieşti”, anunţă miercuri Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.
Începând cu ora 03:15, lipsa de tensiune s-a extins şi pe firul II Crivina – Brazi, după ce un copac a căzut peste ambele fire de circulaţie.
”În urma verificărilor efectuate pe firul II Brazi – Crivina, echipele de intervenţie au constatat că arborele căzut a afectat şi firul I, fiind identificate console rupte pe ambele fire. Pentru remediere acţionează şi drezina pantograf îndrumată din Staţia Chitila”, precizează compania.
De la ora 04:00, pentru asigurarea condiţiilor de intervenţie în siguranţă, s-a dispus scoaterea tensiunii pe firul I Brazi – Ploieşti Vest, pe linia 5 din staţia Brazi şi pe firul I Ploieşti Vest – Ploieşti Sud.
Echipele CFR S.A. intervin pentru îndepărtarea arborilor căzuţi, înlocuirea elementelor avariate şi verificarea instalaţiilor, în vederea reluării circulaţiei în condiţii normale de siguranţă.