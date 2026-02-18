De altfel, ruta Ploieşti-Bucureşti este închisă de la ora 5.00, din cauza copacilor căzuţi.

Potrivit CFR Călători, circulaţia următoarelor trenuri a fost suspendată, miercuri, pentru intervenţii şi degajarea căii ferate în urma ninsorilor şi a viscolului:

· IC 535, IC 534, pe distanța București Nord – Brașov și retur

· R 3021, R3024, pe distanța București Nord – Brașov și retur

· R 3022, pe distanța Ploiești Vest – București Nord

· R 3023, pe distanța București Basarab – Ploiești Vest

· IR 1628 și R 3027, pe distanța Brașov – București Nord și retur

· IR 1571, pe distanța București Nord – Galați

· R 5025, pe distanța Ploiești Sud – București

· R 5072, pe distanța Mizil – Brazi

· RE 5071, pe distanța București Nord – Ploiești Sud

· R 8581, R 8580, pe distanța Slobozia Veche – Ciulnița și retur

· IR 16079, IR 16078, IR 16083, IR 16082, IR 16081, IR 16080 pe distanța București Nord – Constanța și retur

”Menţionăm că pe distanţa Ploieşti – Bucureşti circulaţia feroviară este închisă din jurul orei 05:00 am, din cauza unor copaci căzuţi pe linia de contact. CFR Călători a pus la dispoziţia managerului infrastructurii locomotive diesel, pentru sprijinirea intervenţiilor operative. (...) Fiind o situaţie în evoluţie, pot interveni şi alte modificări de circulaţie (ore de plecare/sosire, suspendări). Călătorii sunt rugaţi să consulte informaţiile actualizate privind circulaţia trenurilor înainte de efectuarea călătoriei şi să urmărească anunţurile din staţii”, a transmis compania.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineaţa, două avertizări nowcasting Cod roşu de ninsoare abundentă pentru judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti, valabile până la ora 8:20.Potrivit meteorologilor, în zonele menţionate se va semnala ninsoare abundentă, în condiţiile în care s-au depus deja 30 - 35 centimetri, iar ninsoarea va continua, urmând să se depună un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15 - 20 de centimetri.