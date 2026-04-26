Deja perimetrul a fost securizat de echipe de la Ministerul de Interne, iar specialiști de la Ministerul Apărării și Serviciul Român de Informații se îndreaptă spre locul prăbușirii. Resturile vor fi ridicate pentru a fi analizate.

Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a anunțat MApN.

Sâmbătă, două aparate militare de zbor au căzut, unul în Galați și celălalt în aproape aceeași zonă ca cea descoperită duminică. Prima, care avea explozibil, a fost detonată în ziguranță la marginea orașului Galați.