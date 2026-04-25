Orban a declarat că energia sa va fi utilizată mai bine pentru reorganizarea "părţii naţionale" decât pentru a sta în Parlament.

Politicianul ungar a anunţat, de asemenea, că şeful cabinetului său de prim-ministru, Gergely Gulyas, va conduce grupul parlamentar Fidesz.

Într-un videoclip postat pe Facebook, Orban a anunţat că şedinţa consiliului de administraţie al Fidesz tocmai s-a încheiat, în cadrul acesteia fiind luate mai multe decizii importante, ce vizează o restructurare radicală a grupului parlamentar al partidului, noul grup urmând să se formeze luni sub conducerea lui Gulyas.

Viktor Orban a subliniat că mandatul pe care l-a câştigat ca lider al listei Fidesz-KDNP este, din punct de vedere tehnic, un loc parlamentar al Fidesz, motiv pentru care a decis să renunţe la el.

"Sunt necesar nu în Parlament, ci în reorganizarea părţii naţionale", a spus el.

Viktor Orban a mai declarat că membrii consiliului de administraţie i-au recomandat să îşi continue activitatea în fruntea Fidesz.

"Dacă congresul mă onorează cu încrederea sa, sunt pregătit pentru această sarcină", a adăugat liderul maghiar.