În acest context, au apărut și numeroase tehnologii care permit creșterea cu ușurință a verdețurilor pe balconul apartamentului. Și pentru cei cu grădini sunt variante.

Pe balconul unui apartament din cartierul Cotroceni cresc fără probleme plante aromatice, roșii și chiar măslini. Anul trecut, de exemplu, proprietarii spun că au cules din micuța lor grădină două borcane de măsline din soiul kalamon și mai multe kilograme de roșii.

Gabriel Petrea, directorul adjunct al Politehnicii București: O salată, mirodenii, chiar și roșii se pot cultiva pe suprafețe micuțe și care să ajungă pentru o familie. Chiar dacă nu ai acces la terasa blocului, la lumina directă a soarelui, există tehnologie care să îți permită să cultivi în casă, într-o cutie cu lumină artificială, există deja această tehnologie.

Tehnologii inovatoare pentru grădinari

Pe piață există deja sisteme care fac aproape totul în locul omului. Inclusiv în laboratoarele de cercetare se pune tot mai mult accent pe soluții pentru a crește rapid plante în spații mici, cu mai puține resurse.

Dragoș Săcăleanu, cercetător: Dacă este nevoie de apă, se va da drumul la apă, dacă este nevoie de fertilizant, se va elibera fertilizant, dacă este nevoie de mai multă lumină, se vor aprinde becuri suplimentare și tot așa. Este un circuit care are la bază și elemente de inteligență artificială pentru că implementăm și algoritmi de predicție. Și ce mai face omul? Supraveghează.

Tehnologia le dă o mână de ajutor și celor care au grădini și livezi.

Corespondent Știrile Pro TV: Faceți cunoștință cu Oz, așa cum a fost botezat acest robot pentru agricultură. Din telefon, dintr-o simplă comandă, Oz poate să facă aproape orice treabă în curte sau grădină. Ară, seamănă, prășește și are grijă ca plantele să crească în condiții optime. Iar la final nouă nu ne mai rămâne decât să ne bucurăm de roadele muncii lui.

Evelin Gheorghiță, șef de lucrări la Facultatea de Inginerie a Sistemelor Biotehnice: Își face singur o hartă prima dată și apoi lucrează pur și simplu singur. Putem să stăm pe scaun și să ne uităm la el cum lucrează. Ar fi undeva la 15 mii de euro cu tot cu implement. Are plug, are cultivator, are semănătoare.

Multe dintre aceste inovații sunt susținute de programe europene. Prin „Horizon Europe”, de exemplu, Comisia Europeană finanțează proiecte de agricultură urbană, dar și sisteme inteligente de cultivare potrivite inclusiv pentru acasă.