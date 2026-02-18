Stratul de zăpadă ar urma să ajungă la aproximativ 50 de centimetri, iar populația a fost anunțată printr-un mesaj RO-Alert, în jurul orei 4 dimineața.

Copaci doborâți de vânt

Autoritățile au intervenit de urgență, după ce viscolul a doborât arbori masivi peste mașini parcate. În Capitală, la câteva ore după ce a început să ningă, au apărut și problemele.

Un copac înalt - cel mai probabil cu rădăcini șubrezite - a căzut peste o mașină parcată în fața unui bloc din cartierul Militari, în zona stației de metrou Gorjului. Pompierii au fost chemați la locul incidentului.

Și în cartierul Berceni, un brad înalt din curtea unui bloc s-a prăbușit peste un autoturism parcat la șosea.

Sute de utilaje pe șosele

378 de utilaje au fost scoase pe străzi, în București, și au împrăștiat aproximativ 19 mii de tone de material antiderapant. Peste 2.700 de oameni au fost repartizați pe tura de noapte și pe cea din această dimineață, a anunțat Primăria Capitalei. Chiar și așa, s-a circulat cu dificultate, din cauza poleiului de sub stratul de zăpadă.

Comisar șef Brigada Rutieră, Preda Ionuț: Recomandarea noastră în această perioadă este ca cetățenii să nu folosească autovehiculele pentru transport, iar dacă totuși sunt nevoiți să își preg autovehiculul pentru a putea circula, verificarea cauciucurilor de iarnă. instalației de climatizare, adaptarea permanentă a vitezei la condițiile de trafic, reducerea vitezei și portul centurii de siguranță.

În jurul orei 4 și 20 de minute, locuitorii din zona București-Ilfov au primit un mesaj RO-Alert care anunța cod roșu de ninsori abundente, care vor crește stratul de zăpadă la aproximativ 50 de cm.

Cuplu: Extraordinar de greu, chiar am obosit. înțeapă foarte tare zăpada când e viscolită. am ieșit la o plimbare de seară. tocmai ca să vedem zăpada așternută, să fim primii care pășesc pe poteci. și la întoarcere zăpada deja era depusă peste urmele noastre.

Au fost probleme și pe aeroportul din Otopeni. Pasagerii acestui zbor spre Viena, de exemplu, au așteptat mai bine de două ore decolarea.