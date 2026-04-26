Președintele și prima doamnă Melania Trump, vicepreședintele JD Vance și alți înalți oficiali ai administrației au fost evacuați de urgență de la cina Asociației Corespondenților acreditați la Casa Albă, după ce un bărbat a tras cu o pușcă asupra agenților Secret Service. Suspectul, un bărbat de 31 de ani din California, a fost capturat.

Este a treia tentativă de asasinat care îl vizează pe Donald Trump. În 1981, la același hotel, președintele Ronald Regan a fost împușcat și rănit grav.

”Rămâneți jos!”

În sală s-au auzit mai multe pocnituri în timp ce Donald și Melania Trump se aflau la masa de prezidiu. Tocmai fusese adus primul fel de mâncare.

Absorbit se pare de discuția cu iluzionistul Oz Pearlman, președintele Trump n-a părut să bage de seama inițial rumoarea iscată de apariția în forță a agenților de securitate.

Agenți de la Secret Service i-au flancat pe președinte și pe prima doamnă, care s-au refugiat în spatele mesei. Unii membri ai personalului de securitate au luat poziție pe scenă, îndreptându-și armele spre sala de bal. În acest timp, în încăpere se instala panica, iar invitații căutau, la rândul lor, refugiu.

Trump, despre atacator: ”Cred că este un ins bolnav la cap”

Agenții Secret Service l-au luat pe sus mai întâi pe vicepreședintele Vance. Abia după aceea a fost scos din sala și cuplul prezidențial. După aceea au fost evacuați, unul câte unul, și ceilalți oficiali ai administrației Trump, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio și seful Pentagonului, Pete Hegseth.

Dată fiind natura evenimentului, de față erau o mulțime de ziariști, care au descris pe larg incidentul.

Sara Sidner, CNN Anchor and Senior National Correspondent: ”După ce am relatat despre atât de multe atacuri armate, instinctul meu a fost să mă ascund sub masă, ceea ce am și făcut. Camerele au surprins oameni murmurând „Te rog, Doamne, vreau să scap de aici”. Unii au început să plângă când au înțeles că se întâmplă ceva foarte grav”.

”Eram așezat lângă Prima Doamnă și am auzit un zgomot, am crezut că e o tavă scăpată din mână. Zgomotul de fond era mare și s-a auzit de departe. Individul nu s-a apropiat de sală, l-au prins, era departe de noi, dar era înarmat. Cred că intervenția celor de la Secret Service, de la poliție și celelalte agenții de securitate a fost foarte bună, totul s-a derulat foarte rapid. Și erau multe decizii de luat, dar, în doar câteva secunde, eram scoși pe ușa și duși de acolo".

Suspectul a fost identificat ca fiind Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, din Torrance, o suburbie a orașului Los Angeles. Poliția spune că avea asupra sa mai multe arme albe și de foc. Se cazase la hotelul Washington Hilton, la care a avut loc evenimentul, situat pe Connecticut Avenue.

Donald Trump, U.S. President: ”Cred că este un ins bolnav la cap. Probabil e vorba de un lup singuratic”.

Trump: Dacă știam, poate nu aș mai fi candidat

Jeanine Pirro, procuror federal pentru districtul Washington: ”Din ce știm până acum, este limpede că acest individ intenționă să provoace cât mai mult rău cu putință. Dar, mulțumită punctului de control din afara sălii, care a funcționat, nu a avut nimeni de suferit, când a devenit clar încotro se precipita făptașul”.

Jeffery W. Carroll, Metropolitan Police Department, Interim Chief: ”Când individul a ajuns la punctul de control, agenții Secret Service și ceilalți ofițerii l-au confruntat imediat și au fost în măsură să-l imobilizeze și să-l captureze”.

Totuși, imaginile de pe camerele de supraveghere difuzate chiar de președintele Trump îl surprind pe individ alergând rapid prin punctul de control, luându-i pe nepregătite pe cei din forțele de securitate, înainte că aceștia să-și scoată armele.

Donald Trump: ”Un ofițer a fost împușcat, dar l-a salvat vesta antiglonț, una foarte bună, evident. (Atacatorul) a tras în el de foarte aproape cu o armă puternică, dar vesta și-a făcut treaba. Tocmai am vorbit cu el și e în stare foarte bună".

Donald Trump a mai fost ținta a două tentative de asasinat în 2024, în timpul campaniei electorale pentru realegere.

Donald Trump, U.S. President: ”Este o funcție primejdioasă. Mereu pomenesc de situația piloților de curse. Cam 1% dintre ei fac accidente și 10% dintre aceștia mor, deci mult mai puțin de 1%. Dacă vorbim de președinți, cam 8% dintre ei sunt împușcați, iar 5,8% mor. Nimeni nu mi-a spus că e o poziție atât de pândită de pericole. Dacă Marco (Rubio) m-ar fi avertizat, poate că nu aș fi candidat, aș fi zis pas. Nu mă pot gândi la o profesie mai periculoasă decât asta. Dar îmi iubesc țara și sunt foarte mândru de funcția mea”.