Prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, a cerut ca soldații ruși care au participat la invazia la scară largă a Ucrainei să fie excluși definitiv din zona Schengen, argumentând că nu ar trebui să li se permită intrarea în Europa nici măcar după încheierea războiului, scrie Novinite.

Într-o declarație acordată Euronews, Michal a descris mulți dintre trupele ruse desfășurate drept indivizi periculoși, subliniind riscurile de securitate pe care le-ar putea reprezenta pentru țările UE în viitor. „Vreți ca acești indivizi să fie aproape de casa dumneavoastră? Nu, nu vreți”, a spus el, adăugând că ar trebui să li se interzică pe viață accesul în zona fără pașaport.

El a avertizat că mobilizarea extinsă a Rusiei nu numai că își susține efortul de război, dar creează și o provocare pe termen lung pentru Europa. Potrivit acestuia, odată ce conflictul se va termina, mulți foști soldați ar putea fi reorganizați în noi structuri armate. „Aceștia vor fi formați ca Wagner II, Wagner III, armate private și vor opera în Europa, Asia, Africa, pe toate continentele”, a spus el.

Michal a susținut că majoritatea acestor indivizi vor fi tratați ca eroi în interiorul Rusiei, în ciuda a ceea ce a descris ca fiind un comportament criminal legat de război. „Ce vor face acești oameni? Majoritatea sunt criminali, dar sunt tratați ca eroi în interiorul Rusiei”, a remarcat el.

”Nu putem face față singuri unui milion de soldați ruși”

Estonia a început deja să restricționeze intrarea persoanelor legate de operațiunile de luptă rusești, Michal afirmând că țara a interzis până acum accesul a aproximativ 1.300 de persoane. Cu toate acestea, el a subliniat că măsurile naționale nu sunt suficiente. „Putem face mai mult, putem face de 10 ori mai mult, dar nu putem face față singuri unui milion de soldați. Avem nevoie de ajutorul tuturor”, a spus el, solicitând o abordare coordonată la nivelul întregii UE.

Propunerea de a introduce o interdicție la nivelul întregului spațiu Schengen a câștigat teren în rândul unor state membre și a fost menționată în concluziile Consiliului European, Comisia Europeană fiind rugată să evalueze posibilele opțiuni juridice și practice. Sistemul în sine lasă deciziile privind vizele la latitudinea statelor individuale, dar odată emise, vizele permit libera circulație în cadrul blocului comunitar.

Michal a legat, de asemenea, discuția de dezbaterile mai ample privind securitatea din cadrul UE, inclusiv mecanismele de apărare reciprocă în temeiul articolului 42.7 din tratatele UE și al articolului 5 al NATO. El a spus că ambele cadre pot funcționa în paralel și se pot consolida reciproc, mai degrabă decât să intre în conflict.

În același timp, el a respins sugestiile conform cărora retorica politică a SUA slăbește descurajarea NATO, indicând în schimb acțiunile recente ale alianței în apărarea spațiului aerian european. Potrivit acestuia, cooperarea militară în cadrul NATO rămâne pe deplin operațională în ciuda tensiunilor politice.