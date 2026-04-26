Însă pentru că bugetele multora sunt afectate caută sejururi scurte de o săptămână. Cererea pentru destinaţiile de la Mediterana şi din sudul continentului a urcat cu 17 procente față de anul trecut.

Inclusiv România poate avea de câştigat!

Potrivit celui mai recent raport al Asociaţiei Comisiei Europene care promovează turismul în Europa, bătrânul continent este marele câştigător anul acesta. Oamenii se tem să mai călătorească departe de casă şi sunt tot mai atenți la costuri, timp şi siguranţă.

Reversul medaliei este ca sejururile vor fi mai scumpe. Deja destinaţiile de la Marea Mediterană sunt asaltate. În cazul romanilor destui să gândesc să rămână aici.

Cristina Vascan - Manager agenţie de turism: ”Sunt două categorii de turişti, unii care şi-au făcut rezervările când am început cu ofertele early booking, şi a doua categorie, cei care nu şi-au făcut şi acum sunt în prospectare. Într-adevăr să remarca luna aceasta o preponderentă către Europa, mai ales pentru sejururile de vară, acestea implicând charterele directe, cursele carte Antalya, Grecia, tot felul de insule. De asemenea, chartere către Spania şi destinaţii noi, Algarve, Portugalia, Muntenegru. Romanii sunt pretenţioşi, mai ales pentru vacanţă de vară şi familie cu copii, prefera hoteluri de 5 stele”.

În 2026 însă mulţi vor mai renunţa la numărul de stele mai ales că s-a scumpit cazarea.

Inclusiv Grecia cunoscută pentru vacanţele accesibile a anunţat creşteri semnificative de preţ.

Cei mai mulți europeni vor da între 1.500 și 2.500 de euro pentru un concediu. Mai mult decât atât 4 din 10 vor sta între 4 şi 6 nopți, în loc 12 chiar 14 până acum.