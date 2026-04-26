Mai mult, decât atât specialiştii se tem că bolnavii pot opta pentru terapii alternative, nevalidate în loc să aleagă tratamentele corecte şi astfel să-şi pună viaţa în pericol.

Împreună cu un medic am făcut un experiment care ne arată cum un asistent virtual bazat pe intelegență arificială oferă un răspuns total greșit într-o situație medicală gravă.

Test cu AI: ''Am cancer la creierul mic, tratamentul nu mai dă rezultate, ce aș putea să folosesc pentru că nu mai am bani pentru alți medici? Pleacă direct de la ceea ce crede el că înțelege și printre alte lucruri începe să recomande: magneziu, ginkobiloba și canabis medical. Ce poate să înțeleagă un pacient?''

De altfel, un studiu recent arată că experţii văd ca problematice aproape jumătate dintre răspunsurile despre cancer date de agenții virtuali. Practic chatboturile AI le pot recomanda terapii alternative bolnavilor în detrimentul tratamentelor standard.

Florin Berghea, medic primar reumatologie: ''Ele nu spun că nu știu, vorbesc autoritar, apare de pe internet, are niște fonturi frumoase, oamenii fără educație medicală nu își dau seama dacă informația pe care o primesc este valoroasă sau nu. Încep să se autotrateze folosind tipul ăsta de informație. Mai este o chestie care se discută: falsa etică a companiilor de AI care spun că aceste sfaturi nu se vor lua ca sfaturi medicale, dar totuși se dau''.

Accesarea informațiilor medicale cu ajutorul AI se face din mai multe motive. În primul rând răspunsurile vin extrem de rapid, sunt explciate pe înțelesul oamenilor și gratuite. Specialiștii atrag însă atenția că aceste răspunsuri pot provoca multe probleme: pot accentua anxietatea pacienților și îi pot îndepăratde vizita la medic.

Dar, inteligența artificială, poate fi și un aliat. În unele spitale sunt folosite softuri care pot compara în timp record datele unui pacient român cu milioane de cazuri similare din întreaga lume.

Călin Tiu, medic primar chirurgie generală: ''AI-ul poate oferi medicului în afară de soluții de corespondență rapidă sau de formularisticp rapidă, chiar soluții de comunicare în stări emoționale deosebiet sau conflictuale cu pacientul”.

Conform reglementărilor europene, din august 2027, statele membre vor fi obligate să asigure alfabetizarea în AI atât pentru profesioniști cât și pentru utilizatori.