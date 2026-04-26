Armata Română vrea să investească masiv în drone, peste 400 de milioane de euro. Ce a reușit România până acum

Printre ele, o companie de stat care a inaugurat un centru de excelență pentru drone și a anunțat că a început să facă drone inteligente. O singură problemă: deocamdată nu zboară.

Anton Danici are 17 ani de experiență în proiectarea și operarea dronelor. Alături de Ion Mocanu, inginer militar cu experiență și în industria auto, a fondat acum 3 ani o companie de drone la Chișinău. Iar luna aceasta au început amenajarea unei linii de producție în masă la București.

Ion Mocanu, co-fondatorul unei firme de drone: „Fabrica a fost gândită astfel încât să poată fi relocată în sub 24 de ore”.

Reporter: „De ce e important asta?”

Ion Mocanu: „În contextul actual nu se mai construiesc fabrici pe zid, ci modulare. Dacă nevoia o cere sau locația se cunoaște, să poată fi relocată în 24 de ore”.

Mizează pe două modele. Primul este Stud - o dronă concepută pentru a intercepta dronele Shahed, dezvoltată în colaborare cu o companie americană.

Anton Danici, co-fondatorul unei firme de drone: „Un soldat într-un rucsac normal ar putea duce 8 unități din astea. Are circa două kilograme. Masa maximă la decolare, în forma ei maxim echipată, va fi până în 3 kilograme”.

Reporter: „Aceasta este una dintre dronele care urmează să fie produse lângă București. Producătorii spun că este una dintre cele mai silențioase drone de pe piață”.

Al doilea model este o dronă mare proiectată modular pentru a fi asamblată și dezasamblată în doar câteva minute.

Inginer: „La început, când era în proces de dezvoltare, noi chiar o duceam cu mașina de familie. Nu necesită prea mare efort pentru a fi transportată. Nicio sculă, se asamblează totul cu mâna liberă”.

Reporter: „Cât de repede se poate asambla?”

Inginer: „Recordul meu personal este 2 minute și 20 și ceva de secunde”.

Este o dronă de supraveghere reutilizabilă, al cărui preț pornește de la 200.000 de euro și poate depăși 1 milion, în funcție de senzorii și sistemele de comunicații pe care le montează la bord.

„Diferența este că se poate vedea un om pe timp de noapte de la 2 kilometri și poate chiar până la 17. Poate sta în aer până la 24 de ore și are o sarcină utilă de până la 20 de kilograme”.

Acum lucrează la un sistem prin care să atașeze dronele mici de cea mare pentru a crea un sistem anti-dronă ce poate fi lăsat în așteptare în diferite puncte de pe graniță și pus în funcțiune de la distanță când radarele depistează drone inamice.

Ion Mocanu: „Poate decola automat dintr-un container care se autocopertează și pasă autonomia unui interceptor când a decolat, ca acel «last mile» să fie acoperit de un senzor mai accesibil și mai ieftin”.

Reporter: „E dificil să ajungi un pilot de drone care să manevreze în ritmul în care se luptă în Ucraina?”

Anton Danici: „Pilotarea conformă și promptă se formează la nivel de reflexe, de micromișcări. Nu se fac peste noapte. Este nevoie de câteva nopți dormite bine, cu antrenamente efectuate ziua. Doar așa se formează acele legături neuronice cu care își formează micromișcările degetelor. La nivelul cum se pilotează ele pe câmpul luptă este nevoie de sute de ore de practică”.

Spun că au semnat deja contracte pentru a livra primele drone.

Ion Mocanu: „Aici e hala și cele două zone. Urmează să fie și partea de etaj 1, acolo va fi zona de asamblare. Din precomenzile actuale vorbim de câteva mii de bucăți pe lună. Corelat cu 10 bucăți pe tură de un om, puteți face un calcul simplu unde trebuie să ajungem”.

Anton Danici: „Timpii optimi pentru a antrena o echipă, ca să fie o echipă închegată, este undeva în jur de două luni”.