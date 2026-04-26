Cel mai afectat este judeţul Neamţ, unde vântul puternic a afectat cinci linii de medie tensiune, relatază News.ro.

Peste 7000 de consumatori din mai multe localităţi ale judeţului Neamţ au rămas fără electricitate, din cauza avariilor provocate de vântul puternic pe reţeaua de alimentare. Sunt afectate cinci linii de medie tensiune.

Ce localități au rămas fără electricitate

Potrivit informaţiilor furnizate de compania de alimentare către autorităţile din judeţul Neamţ, afectate sunt localităţile Pipirig cu satele Stânca, Boboiesti, Pluton, Dolheşti, Brusturi - satul Grosi şi satul Târzia, Drăgăneşti, sate din comuna Roznov, Izvoare – zona Dumbrava Roşie, Cândeşti, Frunzeni – satul Costişa. În total, la ora transmiterii acestei ştiri nu sunt alimentaţi cu energie electrică 7035 de consumatori. Echipele de intervenţie de află pe teren şi lucrează pentru remedierea situaţiei. Tot din cauza vântului puternic, cinci stâlpi de electricitate au căzut pe carosabil în localitatea Ţibucani.Traficul rutier pe DJ 115N este blocat pe ambele sensuri, în zona în care s-a produs incidentul.

Şi în judeţul Harghita rafalele de vânt au provocat avarii pe liniile de tensiune ale reţelei de alimentare cu energie electrică. Potrivit oficialilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Harghita, afectate sunt localităţile Iacobeni, Imper, Plăieşii de Jos şi Plăieşii de Sus, unde 1110 consumatori nu au energie electrică, după ce vântul puternic a provocat avarii la 13 posturi de transformare.