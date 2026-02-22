Ce ne spun aceste informații? Că noaptea, ficatul devine o fabrică și trebuie lăsat în pace.

Cum îl lăsăm să performeze? Nici seara și nici noaptea nu mâncăm. Dacă mâncăm, ficatul va intra în funcție lui de digestie. Și nu în funcția de producăror al celor mai importante elemente de construcție din organism, care înseamnă funcția de regenerare.

Corespondent PRO TV: „Mamiferele diurne - noi suntem printe ele - trebuie să mănânce doar... ziua! Asta înseamnă că, dacă s-a înnoptat la ora 18 - cum se înnoptează acum - nu mai mâncăm de la ora 18. Peste puține luni vine vara. În iunie, de exemplu, la ora 21, e încă lumină. Dar noi, în mod natural, ne-am adaptat la cele mai vitrege condiții. Adică la iarnă. Și de aceea, organismul vrea să nu mai mâncăm - după ora 18 și nu după ora 21”.

Ficatul are un depozit de zahăr. Se consumă după 12 ore de pauză alimentară. După 12 ore, organismul intră în depozitele lui de grăsime. Este cel mai natural mod de a slăbi din masa grasă, depusă în corp.

Când respectăm pauza alimentară nocturnă de minimum 12 ore, ficatul își execută corect funcția de producător de proteine și grăsimi. Fără ea, nu există viață.

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Noaptea nu trebuie să mai mâncam pentru că noaptea, în ficat, se depune rezerva pe care am acumulat-o sub acțiunea insulinei. Acolo e o fabrică, noi dormin, dar ficatul lucrează și acolo se produc toate, în timpul nopții”.

Laura Iliescu, medicină internă, Institului Clinic Fundeni: „Această uzină trebuie verificată oricum pot că e organul care sintetizează proteine, dacă ficatul nu îti merge, orice intervenție chirurgicală nu se vindecă. Factorii de coagulare se sintetizează în ficat, ficatul nu funcționează, faci hemoragii diverse. Proteine transportatoare pentru hormonii tiroidieni - tot în ficat se fac. Este extrem de important să funcționeze la nivel optim”.

Vedem și situația diametral opusă cu mese copioase seară de seară. Ficatul își ia funcția de digestie, și nu cea de producție. Așa ne îngrășăm cel mai ușor. Mesele târzii cresc colesterolul rău și glicemia. Automat vor crește trigiceridele, alte grăsimi din sânge.

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „El secretă bila că să digere ce ai mâncat tu, mai vorbești și cu pancreasul -adică se ocupă de digestie, nu îl lăsăm să își facă funcția de producție. Dacă eu îl obosesc să îl folosesc în digestie, nu e în regulă”.

Substanța numită acetil coenxima A este macazul metabolic din organism. Când facem pauză alimentară corectă, peste 12 ore seara plus noaptea, va schimba macazul spre corpii cetonici. Aceștia sunt arși de inimă și de creier. Totul funcționează corect și nu ne îngrășăm.

Dacă mâncăm seara, macazul se schimbă. Acetil coenxima A va forma glucoză în exces și colesterol în exces. De aceea crește glicemia, dar crește și colesterolul rău. Cu mese seara sau noaptea, luate prea des.