”S-a întâmplat, în sfârșit.” Pentru prima dată, o specie aflată în pericol de dispariție, filmată traversând un pod suspendat

În 2024, ecologiștii din districtul Pakpak Bharat, din Sumatra de Nord, Indonezia, au construit podul la o înălțime considerabilă deasupra drumului Lagan-Pagindar, care constituie o rută esențială pentru localnici, dar care a devenit o barieră pentru animale.
Traversarea naturală era „imposibilă pentru fauna sălbatică”, a declarat Erwin Alamsyah Siregar, directorul Tangguh Hutan Khatulistiwa (TaHuKah), organizația de mediu care a contribuit la instalarea podului, potrivit The Guardian.
Timp de doi ani, Sumatran Orangutan Society (SOS) și TaHuKah, partenerul său local, au urmărit imaginile înregistrate de camerele de supraveghere de pe pod, așteptând ziua în care un urangutan va traversa în sfârșit podul.
„Ar fi trebuit să auziți strigătele de bucurie ale echipei. După doi ani lungi, s-a întâmplat în sfârșit.”, a declarat Helen Buckland, directoarea executivă a SOS.
Este pentru prima dată când această specie a fost surprinsă de camerele de filmat traversând un pod pentru animale sălbatice, oferind o rază de speranță ecologiștilor îngrijorați că această populație ar fi ajuns la dispariție funcțională dacă ar fi rămas izolată într-o singură parte a pădurii.
Pentru cei 350 de urangutani din zonă, drumul a însemnat un dezastru, deoarece i-a împărțit în două populații: una în rezervația naturală Siranggas, iar cealaltă în pădurea de protecție Sikulaping.
„Urangutanii au un ciclu de viață foarte lent și sunt extrem de vulnerabili la efectele gâtuirii genetice”, a spus Buckland. Dacă sunt ținuți în grupuri mici, vor fi slăbiți de consangvinizare până când vor fi practic dispăruți: supraviețuind pentru moment, dar îndreptându-se spre dispariția pe termen lung.
După construirea podului cu ajutorul administrației locale, câteva specii diferite au început să îl folosească: veverițe uriașe negre, maimuțe macaque cu coadă lungă, giboni agili – dar niciun urangutan.
Tânărul orangutan mascul a fost filmat în timp ce se apropie de pod, înainte de a-l traversa. La jumătatea drumului, se oprește să privească în jos spre șoseaua de dedesubt, apoi înapoi spre cameră, înainte de a-și continua drumul spre pădurea de protecție Sikulaping.
Orangutanii, cele mai mari mamifere arboricole (care trăiesc în copaci), sunt o specie cheie și își petrec mai mult de 90% din timp în coronamentul pădurii. Au o memorie excelentă și pot crea hărți mentale ale noilor trasee prin habitatul lor forestier.
În total, există trei specii de urangutani, iar întreaga populație sălbatică este concentrată în această zonă din sud-estul Asiei. Au mai rămas doar 14.000 de urangutani din Sumatra, ceea ce îi face una dintre cele mai amenințate specii de maimuțe din lume.
Franc Bernhard Tumanggor, șeful districtului Pakpak Bharat, a declarat: „Faptul că am văzut un urangutan din Sumatra traversând cu încredere acel pod este dovada vie că nu este nevoie să tăiem linia de viață a pădurii pentru a construi propria noastră comunitate. Modernizarea nu trebuie să însemne distrugere.”
