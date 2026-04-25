”S-a întâmplat, în sfârșit.” Pentru prima dată, o specie aflată în pericol de dispariție, filmată traversând un pod suspendat

În 2024, ecologiștii din districtul Pakpak Bharat, din Sumatra de Nord, Indonezia, au construit podul la o înălțime considerabilă deasupra drumului Lagan-Pagindar, care constituie o rută esențială pentru localnici, dar care a devenit o barieră pentru animale.

Traversarea naturală era „imposibilă pentru fauna sălbatică”, a declarat Erwin Alamsyah Siregar, directorul Tangguh Hutan Khatulistiwa (TaHuKah), organizația de mediu care a contribuit la instalarea podului, potrivit The Guardian.

Timp de doi ani, Sumatran Orangutan Society (SOS) și TaHuKah, partenerul său local, au urmărit imaginile înregistrate de camerele de supraveghere de pe pod, așteptând ziua în care un urangutan va traversa în sfârșit podul.

„Ar fi trebuit să auziți strigătele de bucurie ale echipei. După doi ani lungi, s-a întâmplat în sfârșit.”, a declarat Helen Buckland, directoarea executivă a SOS.

Este pentru prima dată când această specie a fost surprinsă de camerele de filmat traversând un pod pentru animale sălbatice, oferind o rază de speranță ecologiștilor îngrijorați că această populație ar fi ajuns la dispariție funcțională dacă ar fi rămas izolată într-o singură parte a pădurii.