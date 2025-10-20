Trupul unui bărbat a fost găsit ars în propria casă. Suspecții l-ar fi incendiat după o ceartă de la băutură

Sunt suspiciuni de crimă într-o localitate din Timiş. După o intervenție la un incendiu, anchetatorii au descoperit trupul carbonizat al unui bărbat, aflat pe un pat. Cu ceva timp înainte, victima ar fi fost bătută.

Corespondent PROTV: „Victima, de 45 de ani, ar fi băut aseară împreună cu doi bărbaţi şi o femeie pe care îi invitase acasă, potrivit unor surse din anchetă. Ameţiţi de alcool, au început la un moment dat să se certe, iar gazda ar fi fost bătută crunt. Apoi, indivizii l-ar fi abandonat în pat pe bărbat, ar fi dat foc şi au plecat. Povestea a fost descoperită după ce o cunoştinţă a bărbatului a încercat să dea de el şi nu a reuşit. Femeia a alertat autorităţile. A fost nevoie ca pompierii să spargă uşa ca să ajungă la bărbat, însă era deja decedat. La faţa locului au venit poliţişti şi criminalişti pentru că pe trupul bărbatului erau urme de violenţă. Mai multe persoane sunt audiate, inclusiv cei invitaţi aseară în casa victimei.”

