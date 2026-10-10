Pompieri din mai multe detașamente au ajuns de urgență la locul incendiului. Printre ei au fost și salvatori din cadrul ISU București-Ilfov.

Militarii s-au luptat cu flăcările aproximativ o oră, ajutați de 4 autospeciale de stingere. Operațiunea însă nu a împiedicat extinderea incendiului pe o suprafață de 500 de metri pătrați.

Focul a mistuit 3 anexe gospodărești, au transmis pompierii din Dâmbovița. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. O anchetă urmează să stabilească de la ce a pornit vâlvătaia.