Flăcările au cuprins acoperișul casei din comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Proprietarii au ieșit într-un suflet când au văzut vâlvaia, care s-a extins și la două anexe.

Marian Nistor, proprietarul casei: „Am auzit pocnituri şi ardea foarte tare afară. Am fugit spre ieşire, spre poartă, şi am sunat la pompieri”.

Larisa Lazăr, iubita propietarului: „Nu am apucat să luăm absolut nimic pe noi. Nici 10 minute nu a durat pentru că a fost uscat lemnul”.

Ancuţa Socaci, ISU Bacău: „Au ars 200 de metri pătraţi din casa de locuit şi aproximativ 150 de metri pătraţi de anexe gospodăreşti. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită că fiind scurtcircuit electric”.

Marian și mama sa au muncit mult pentru a construi casa care, acum, nu mai poate fi locuită. Femeia și-a petrecut ultimii 20 de ani printre străini.