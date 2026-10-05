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Alarma s-a dat în jurul orei 16, iar Ministerul Sănătății a transmis că totul a pornit de la o saltea incendiată. Personalul medical și pacienții au intervenit cu două extinctoare, înainte de sosirea pompierilor.

Corespondent Pro TV: „Din păcate, în salon a fost găsită o pacientă carbonizată. Polițiștii au stabilit că avea 27 de ani și era internată acolo. Este posibil că ea să fi dat foc saltelei, însă ancheta vă stabili circumstanțele gestului său”.

În timpul incendiului, peste 50 de persoane au fost evacuate din spital. Două cadre medicale au prezentat simptome de intoxicație cu fum și au primit îngrijiri la fața locului.

Pacientă: „Era fum pe hol. Te îneca fumul ăla, ne-a zis să ieșim afară care putem să ieșim afară”.

Ciprian Sfreja, purtătorul de cuvânt al ISU Brașov: „Incendiul s-a manifestat doar într-un singur salon pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați dar vorbim de un incendiu manifestat doar la nivelul patului. Practic în urma acestui eveniment a ars doar salteaua și patul. De asemenea, au fost inundate cu fum alte doua încăperi”.

Trupul fără viață al femeii a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, pentru autopsie.