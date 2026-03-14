Au fost alertate 7 autospeciale de stingere, 2 SMURD, descarcerare, autoscara şi Detaşamentul Special de Salvatori. Incendiul s-a manifestat la un magazin mixt de la parterul blocului, cu degajări mari de fum. Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 80-100 de metri pătraţi, precum şi la faţada blocului, pe aproximativ 5-10 metri pătraţi.

La ora transmiterii acestei ştiri, incendiul a fost localizat, informează oficialii ISU Bucureşti-Ilfov.

„Fumul a patruns în scara blocului şi s-a propagat pe toată casa scării. Au fost realizate echipe de căutare-salvare pentru evacuarea locatarilor, dacă situatia o impune”, transmit oficialii ISU Bucureşti-Ilfov.