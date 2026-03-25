Cine susține proba la Logică?

Proba la logică, argumentare și comunicare este susținută de elevii de la profilul umanist (filiera teoretică), precum și de cei din filiera tehnologică și din cea vocațională, cu excepția profilului militar. Aceasta face parte din proba la alegere a profilului și a specializării.

Elevii de la profil uman pot alege între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie. Fiecare candidat optează pentru disciplina în care consideră că este cel mai bine pregătit, în funcție de parcursul educațional urmat.

Cum este structurată proba la Logică?

Conform modelului oficial, proba scrisă la logică este alcătuită din trei subiecte distincte, fiecare vizând evaluarea unor competențe specifice. Toate cerințele sunt obligatorii, iar durata examenului este de trei ore. Primul subiect (30 de puncte) include itemi de tip grilă, cu un singur răspuns corect, care verifică noțiuni fundamentale din logică, precum tipurile de termeni, propozițiile categorice sau formele de inferență. În aceeași secțiune sunt incluse și exerciții aplicative, care presupun reprezentarea relațiilor logice prin diagrame sau evaluarea valorii de adevăr a unor enunțuri.

La fel ca în examenul oficial, subiectele de la simulare sunt concepute după un model standardizat și includ: Subiectul I — cerințe de bază, verificarea cunoștințelor fundamentale, Subiectul II — cerințe de dificultate medie, iar Subiectul III — cerințe complexe, care testează analiza și aplicarea informațiilor studiate.

Punctajul maxim pentru fiecare probă scrisă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 sunt alocate pentru rezolvarea subiectelor, iar 10 se acordă din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului obținut la 10, rezultatul fiind exprimat pe o scară de la 1 la 10.

Regulile din sala de examen

Proba a început la ora 9:00, cu accesul elevilor în săli permis cel târziu la ora 8:30. Elevii nu au voie să aibă asupra lor telefoane mobile, căști, ceasuri inteligente sau alte dispozitive electronice. De asemenea, nu sunt permise manuale, notițe sau alte materiale ajutătoare. Elevii pot preda lucrarea și ieși din sală după cel puțin o oră și jumătate de la distribuirea subiectelor.

Contextul simulării — o săptămână de examene

Simularea BAC 2026 a debutat luni, 23 martie, cu proba la Limba și literatura română, a continuat marți, 24 martie, cu proba obligatorie a profilului — Matematică sau Istorie — urmează astăzi, 25 martie, proba la alegere, iar joi, 26 martie, elevii din rândul minorităților naționale vor susține proba la Limba și literatura maternă.

La simularea probei obligatorii a profilului, desfășurată marți, 24 martie, în 1.368 de unități de învățământ (95,87% din totalul unităților care organizează examenul de bacalaureat), au fost prezenți peste 113.100 de elevi. Au absentat din unitățile de învățământ care au organizat simularea peste 24.600 de elevi de clasa a XII-a. Șase elevi au fost eliminați în urma unor tentative de fraudă.

Subiectele și baremele oficiale la Logică

Subiectele și baremele oficiale la Logică pentru simularea BAC 2026 sunt publicate de Ministerul Educației și sunt disponibile în format PDF pe site-ul subiecte.edu.ro.

Când se afișează rezultatele?

Rezultatele simulării examenului de Bacalaureat 2026 vor fi comunicate pe 16 aprilie. Comunicarea se face în mod anonim, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod individual distribuit la prima probă.

În conformitate cu OME nr. 6.059 din 29 august 2025, rezultatele obținute de elevi la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Notele obținute se trec în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui și nu pot fi contestate.