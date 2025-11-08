Femeia electrocutată de un cablu al rețelei de tramvai din București a murit. Era internată la Spitalul Pantelimon

Stiri actuale
08-11-2025 | 19:53
electrocutată stb

Femeia de 69 de ani care a fost grav rănită după ce a fost electrocutată de un cablu al rețelei STB a murit la Spitalul Pantelimon, unde era internată de două zile.

autor
Mihaela Ivăncică

Accidentul înfiorător s-a produs joi, 6 noiembrie, când femeia mergea pe marginea străzii. Cablul i-a secerat picioarele victimei, apoi s-a tensionat și a proiectat-o în aer.

O cameră de supraveghere a surprins teribilul accident. Şoferul camionului a depăşit echipa de intervenţii a STB aflată pe banda 1 şi și-a continuat mersul fără să ştie că a agăţat un cablu la care lucrau muncitorii. În aceeaşi direcţie cu el se deplasa pe carosabil o femeie de 69 de ani.

Cablul din oţel s-a torsionat peste remorcă, s-a înfăşurat pe axul din spate şi a izbit violent victima de două ori, mai întâi peste picioare. Trântită la pământ femeia a fost apoi proiectată de a doua lovitură la câţiva metri distanţă.

Martorii au sunat îngroziţi la 112, iar un echipaj SMURD a resuscitat-o pe femeia care a intrat în stop cardio-respirator. A fost dusă în final la spitalul Pantelimon unde a intrat în comă.

Citește și
Gara de Nord, sine
Un tânăr de 24 de ani a murit electrocutat după ce s-a urcat pe un stâlp de înaltă tensiune, în gara din Alba Iulia

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se mai observă o victimă, un bărbat care cade pe refugiul de tramvai imediat după femeia lovită. Nimeni nu ştie însă ce s-a întâmplat cu el.

Corespondent ȘtirileProTV: "Potrivit STB, în momentul în care muncitorii lucrau la reţeaua electrică, tensiunea era oprită, însă un lucru important pe care ancheta poliţiştilor trebuie să-l lămurească, e dacă echipajul de intervenţie a marcat corect corect lucrarea. Cablul agăţat de camion e un fir torsadat din oţel. Ar trebui să susţină peste 3,5 tone. Necesită o forţă extrem de mare ca să fie rupt.”

Poliţiştii au deschis o anchetă în REM pentru vătămare corporală din culpă. Şoferul camionului a fost testat şi nu consumase alcool sau substanţe interzise.

Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bucuresti, electrocutat, tramvai,

Dată publicare: 08-11-2025 19:53

Articol recomandat de sport.ro
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Citește și...
Un copil de șase ani a fost găsit mort în cadă de mama sa, după ce s-ar fi electrocutat, în Timișoara
Stiri actuale
Un copil de șase ani a fost găsit mort în cadă de mama sa, după ce s-ar fi electrocutat, în Timișoara

Tragedie la Timișoara. Un băiețel de numai șase ani a fost găsit mort în baie de mama sa, care l-a lăsat câteva minute nesupravegheat. Lângă el era un uscător de păr, băgat în priză, iar prima ipoteză e că s-ar fi electrocutat, spun anchetatorii.

Un tânăr de 24 de ani a murit electrocutat după ce s-a urcat pe un stâlp de înaltă tensiune, în gara din Alba Iulia
Stiri actuale
Un tânăr de 24 de ani a murit electrocutat după ce s-a urcat pe un stâlp de înaltă tensiune, în gara din Alba Iulia

Tragedie în gara din Alba Iulia. Un tânăr a murit electrocutat după ce s-a urcat pe un stâlp de înaltă tensiune.

Primarul din Vaslui, după ce un copil a murit electrocutat de un proiector: „Nu trebuia să funcționeze nici acum, nici ieri”
Stiri actuale
Primarul din Vaslui, după ce un copil a murit electrocutat de un proiector: „Nu trebuia să funcționeze nici acum, nici ieri”

Se fac cercetări pentru ucidere din culpă după un incident șocant înregistrat în Vaslui. Un copilaș de un an și jumătate a murit electrocutat în piața orașului.

FACIAS sesizează procurorii în cazul copilului electrocutat la Vaslui: „Încălcare flagrantă
Stiri actuale
FACIAS sesizează procurorii în cazul copilului electrocutat la Vaslui: „Încălcare flagrantă" a obligațiilor autorităților”

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) va depune un denunț penal în cazul tragediei din Vaslui, unde un copil de doar 1 an și 5 luni a murit electrocutat după ce a călcat pe un spot de iluminat defect din Vaslui.

Un copil de 1 an și jumătate a murit electrocutat după ce a atins un proiector de iluminat amplasat în iarbă, în Vaslui
Stiri Socante
Un copil de 1 an și jumătate a murit electrocutat după ce a atins un proiector de iluminat amplasat în iarbă, în Vaslui

Tragedie la Vaslui, unde un copil în vârstă de 1 an si jumătate a murit electrocutat marți seară, după ce a atins un proiector de iluminat amplasat în iarbă.

Recomandări
Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese
Stiri actuale
Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese

Peste 5 mii de militari din 10 state aliate participă la un exercițiu NATO de amploare pe teritoriul României. Simultan, în mai multe poligoane de instruire din țară sunt simulate misiuni de luptă în condiții grele.

VIDEO. Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf”
Stiri externe
VIDEO. Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf”

Unul dintre cele mai valoroase sisteme de apărare aeriană ale lui Vladimir Putin în război – un S-400 „Triumf”, evaluată la peste un milliard de euro, a fost distrusă complet.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 08 Noiembrie 2025

02:05:15

Alt Text!
Superspeed
S9E26

21:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28