Femeia electrocutată de un cablu al rețelei de tramvai din București a murit. Era internată la Spitalul Pantelimon

Femeia de 69 de ani care a fost grav rănită după ce a fost electrocutată de un cablu al rețelei STB a murit la Spitalul Pantelimon, unde era internată de două zile.

Accidentul înfiorător s-a produs joi, 6 noiembrie, când femeia mergea pe marginea străzii. Cablul i-a secerat picioarele victimei, apoi s-a tensionat și a proiectat-o în aer.

O cameră de supraveghere a surprins teribilul accident. Şoferul camionului a depăşit echipa de intervenţii a STB aflată pe banda 1 şi și-a continuat mersul fără să ştie că a agăţat un cablu la care lucrau muncitorii. În aceeaşi direcţie cu el se deplasa pe carosabil o femeie de 69 de ani.

Cablul din oţel s-a torsionat peste remorcă, s-a înfăşurat pe axul din spate şi a izbit violent victima de două ori, mai întâi peste picioare. Trântită la pământ femeia a fost apoi proiectată de a doua lovitură la câţiva metri distanţă.

Martorii au sunat îngroziţi la 112, iar un echipaj SMURD a resuscitat-o pe femeia care a intrat în stop cardio-respirator. A fost dusă în final la spitalul Pantelimon unde a intrat în comă.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se mai observă o victimă, un bărbat care cade pe refugiul de tramvai imediat după femeia lovită. Nimeni nu ştie însă ce s-a întâmplat cu el.

Corespondent ȘtirileProTV: "Potrivit STB, în momentul în care muncitorii lucrau la reţeaua electrică, tensiunea era oprită, însă un lucru important pe care ancheta poliţiştilor trebuie să-l lămurească, e dacă echipajul de intervenţie a marcat corect corect lucrarea. Cablul agăţat de camion e un fir torsadat din oţel. Ar trebui să susţină peste 3,5 tone. Necesită o forţă extrem de mare ca să fie rupt.”

Poliţiştii au deschis o anchetă în REM pentru vătămare corporală din culpă. Şoferul camionului a fost testat şi nu consumase alcool sau substanţe interzise.

