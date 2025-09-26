Încă un accident cu tineri pe o trotinetă electrică. Ce au pățit o fată și un băiat în Bistrița

Stiri actuale
26-09-2025 | 22:10
trotineta electrica
Shutterstock

O fată de 15 ani şi un băiat de 18 ani, care circulau, vineri seară, cu o trotinetă electrică în municipiul Bistriţa, au fost loviţi de o maşină, fiind accidentaţi. Şoferul autoturismului, de 23 de ani, avea dreptul de a conduce suspendat.

autor
Cristian Anton

”În această seară, poliţiştii Biroului Rutier au intervenit la un accident semnalat în municipiul Bistriţa. La locul evenimentului poliţiştii au constatat faptul că un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din Şieu a intrat în coliziune cu o trotinetă electrică pe care se afla un tânăr de 18 ani şi o tânără de 15 ani, ambii din Bistriţa”, anunţă, vineri seară, IPJ Bistrița-Năsăud.

În urma impactului, cele două persoane de pe trotinetă au fost rănite, necesitând acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Șoferul avea permisul suspendat

”Verificările poliţiştilor cu privire la şoferul de 23 de ani au indicat faptul că acesta are suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Poliţiştii Biroului Rutier continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, urmând să fie stabilite cauzele şi împrejurările producerii accidentului”, a mai transmis Poliţia.

ISU Bistriţa-Năsăud a precizat că victimele erau conştiente.

Citește și
trotineta electrica
Adolescentul de 13 ani accidentat cu trotineta electrică la Sibiu a decedat în spital
Legiuitorii înăspresc regulile pentru trotinetele electrice. Peste 1.000 de accidente în acest an și șapte decese

Sursa: News.ro

Etichete: accident, trotineta electrica, bistrita, adolescenti,

Dată publicare: 26-09-2025 21:54

Articol recomandat de sport.ro
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
Citește și...
Momentul în care doi tineri au căzut de pe trotineta electrică, în Oradea. Mergeau pe contrasens
Stiri actuale
Momentul în care doi tineri au căzut de pe trotineta electrică, în Oradea. Mergeau pe contrasens

Un nou accident, din fericire fără urmări grave, ne arată cât de periculoase pot fi trotinetele.

Adolescentul de 13 ani accidentat cu trotineta electrică la Sibiu a decedat în spital
Stiri actuale
Adolescentul de 13 ani accidentat cu trotineta electrică la Sibiu a decedat în spital

Băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii din 2 septembrie, iar starea sa s-a degradat constant pe parcursul spitalizării.

Bărbatul din Sibiu care a căzut cu trotineta electrică este în stare gravă. Nu purta cască de protecție
Stiri actuale
Bărbatul din Sibiu care a căzut cu trotineta electrică este în stare gravă. Nu purta cască de protecție

Un bărbat de 58 de ani se află în stare gravă, la spital, după ce a căzut cu trotineta electrică pe o stradă din Mediaș, județul Sibiu. Omul nu purta cască de protecție, deși legea impune acest lucru.

Bărbat în comă după ce a căzut de pe trotineta electrică. Al doilea caz într-o săptămână, copil de 13 ani în comă de 7 zile
Stiri actuale
Bărbat în comă după ce a căzut de pe trotineta electrică. Al doilea caz într-o săptămână, copil de 13 ani în comă de 7 zile

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă, miercuri seara, la Spitalul Municipal din Mediaş, după ce a căzut de pe trotineta electrică, fără să poarte cască de protecţie pe cap, potrivit purtătoarei de cuvânt a IPJ Sibiu, Isabela Brad.

Un bărbat a căzut de pe trotineta electrică în stațiunea Sinaia. Era sub influența alcoolului
Stiri actuale
Un bărbat a căzut de pe trotineta electrică în stațiunea Sinaia. Era sub influența alcoolului

Jandarmii din stațiunea Sinaia au observat, luni dimineața, un bărbat căzut pe carosabil, lângă trotineta electrică pe care circulase, conform unui comunicat transmis de Jandarmeria Română.

Recomandări
Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile
Stiri actuale
Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile

Șase copii au murit în ultimele trei săptămâni la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, în secția de Terapie Intensivă, unde a fost descoperită o bacterie agresivă.

Deportarea românilor din Marea Britanie ar fi costat guvernul sute de mii de lire sterline. Și condamnații au primit bani
Stiri actuale
Deportarea românilor din Marea Britanie ar fi costat guvernul sute de mii de lire sterline. Și condamnații au primit bani

Scandal în Marea Britanie, după ce 47 de migranți români condamnați acolo au fost trimiși cu un zbor charter în țară, după executarea pedepselor, iar un jurnalist a filmat deportarea.

Reacția furibundă a Ungariei după ce Zelenski a acuzat că ar fi trimis drone deasupra Ucrainei: „Începe să o ia razna”
Stiri externe
Reacția furibundă a Ungariei după ce Zelenski a acuzat că ar fi trimis drone deasupra Ucrainei: „Începe să o ia razna”

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „începe să o ia razna”, după ce acesta a susținut că drone, posibil aparținând Ungariei, ar fi pătruns ilegal în spațiul aerian al Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Septembrie 2025

48:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Septembrie 2025

01:44:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28