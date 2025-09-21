Adolescentul de 13 ani accidentat cu trotineta electrică la Sibiu a decedat în spital

Băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii din 2 septembrie, iar starea sa s-a degradat constant pe parcursul spitalizării.

Adolescentul de 13 ani internat la Sibiu după ce a căzut cu o trotinetă electrică, la începutul lunii septembrie, a murit la unitatea medicală. El suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii, iar starea lui s-a înrăutățit pe parcursul spitalizării.

„Pacientul în vârstă de 13 ani, internat în cadrul secției Neurochirurgie după ce a suferit o căzătură cu trotineta, a decedat în cursul nopții trecute. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medicii specialiști, starea tânărului s-a degradat constant în timpul spitalizării sale", au anunțat duminică reprezentanții Spitalului Clinic Județean Sibiu, conform news.ro.

Accidentul din 2 septembrie

Accidentul a avut loc în 2 septembrie, în apropiere de mall-ul de pe strada Lector din Sibiu, unde băiatul de 13 ani a căzut în timp ce conducea o trotinetă electrică.

Acolo a intervenit un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, constatând că băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav și multiple escoriații ale membrelor și toracelui.

După acordarea primului ajutor, băiatul a fost transportat la CPU Luther pentru investigații suplimentare și tratament.

