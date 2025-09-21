Adolescentul de 13 ani accidentat cu trotineta electrică la Sibiu a decedat în spital

Stiri actuale
21-09-2025 | 14:16
trotineta electrica
Pro TV

Băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii din 2 septembrie, iar starea sa s-a degradat constant pe parcursul spitalizării.

autor
Stirileprotv

Adolescentul de 13 ani internat la Sibiu după ce a căzut cu o trotinetă electrică, la începutul lunii septembrie, a murit la unitatea medicală. El suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii, iar starea lui s-a înrăutățit pe parcursul spitalizării.

„Pacientul în vârstă de 13 ani, internat în cadrul secției Neurochirurgie după ce a suferit o căzătură cu trotineta, a decedat în cursul nopții trecute. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medicii specialiști, starea tânărului s-a degradat constant în timpul spitalizării sale", au anunțat duminică reprezentanții Spitalului Clinic Județean Sibiu, conform news.ro.

Accidentul din 2 septembrie

Accidentul a avut loc în 2 septembrie, în apropiere de mall-ul de pe strada Lector din Sibiu, unde băiatul de 13 ani a căzut în timp ce conducea o trotinetă electrică.

Acolo a intervenit un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, constatând că băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav și multiple escoriații ale membrelor și toracelui.

Citește și
trotineta
Bărbatul din Sibiu care a căzut cu trotineta electrică este în stare gravă. Nu purta cască de protecție

După acordarea primului ajutor, băiatul a fost transportat la CPU Luther pentru investigații suplimentare și tratament.

Sursa: News.ro

Etichete: Sibiu, accident, deces, trotineta electrica,

Dată publicare: 21-09-2025 14:16

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
GALERIE FOTO ”Animalul” a ajuns de nerecunoscut! Unul dintre cei mai masivi wrestleri din WWE și-a pierdut mușchii
Citește și...
Inima unui adolescent de 15 ani, decedat într-un accident cu trotineta, a salvat un băiat de aceeași vârstă, din Elveția
Stiri Sanatate
Inima unui adolescent de 15 ani, decedat într-un accident cu trotineta, a salvat un băiat de aceeași vârstă, din Elveția

După ce în 2024, un singur pacient a primit o inimă transplantată, acum la Târgu Mureș s-a încheiat al șaptelea transplant cardiac, de anul acesta. Inima a fost adusă de la București și a salvat un bărbat în vârstă de 53 de ani.

Bărbatul din Sibiu care a căzut cu trotineta electrică este în stare gravă. Nu purta cască de protecție
Stiri actuale
Bărbatul din Sibiu care a căzut cu trotineta electrică este în stare gravă. Nu purta cască de protecție

Un bărbat de 58 de ani se află în stare gravă, la spital, după ce a căzut cu trotineta electrică pe o stradă din Mediaș, județul Sibiu. Omul nu purta cască de protecție, deși legea impune acest lucru.

Bărbat în comă după ce a căzut de pe trotineta electrică. Al doilea caz într-o săptămână, copil de 13 ani în comă de 7 zile
Stiri actuale
Bărbat în comă după ce a căzut de pe trotineta electrică. Al doilea caz într-o săptămână, copil de 13 ani în comă de 7 zile

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă, miercuri seara, la Spitalul Municipal din Mediaş, după ce a căzut de pe trotineta electrică, fără să poarte cască de protecţie pe cap, potrivit purtătoarei de cuvânt a IPJ Sibiu, Isabela Brad.

Un tramvai a deraiat în București, după ce a lovit o trotinetă lăsată pe șine
Stiri actuale
Un tramvai a deraiat în București, după ce a lovit o trotinetă lăsată pe șine

Un tramvai a deraiat în Bucureşti, la intersecţia Bd. Gheorghe Şincai cu Bd. Tineretului, după ce a lovit o trotinetă electrică lăsată pe şine.

Un bărbat a căzut de pe trotineta electrică în stațiunea Sinaia. Era sub influența alcoolului
Stiri actuale
Un bărbat a căzut de pe trotineta electrică în stațiunea Sinaia. Era sub influența alcoolului

Jandarmii din stațiunea Sinaia au observat, luni dimineața, un bărbat căzut pe carosabil, lângă trotineta electrică pe care circulase, conform unui comunicat transmis de Jandarmeria Română.

Recomandări
Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian”
Stiri externe
Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian”

Președintele ceh Petr Pavel a declarat că NATO ar trebui să răspundă militar la încălcările comise de Rusia în spațiul aerian al Alianței și a propus chiar și doborârea avioanelor ruse.

Pentagonul va interzice accesul liber al presei după mai multe scurgeri de informații. Jurnaliștii din SUA reacționează dur
Stiri externe
Pentagonul va interzice accesul liber al presei după mai multe scurgeri de informații. Jurnaliștii din SUA reacționează dur

Organismele media și jurnaliștii au denunțat noile restricții impuse de Pentagon ca fiind neconstituționale, descriindu-le ca un atac la adresa primului amendament, care garantează libertatea presei.

Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „listele negre
Stiri actuale
Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „listele negre" ale Guvernului: „Practici abuzive”

Federația sindicală anunță că va alerta CE și OIM privind „abuzurile” guvernului împotriva angajaților care au protestat în Piața Victoriei pe 15 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Septembrie 2025

02:02:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 3

23:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28