Bărbatul din Sibiu care a căzut cu trotineta electrică este în stare gravă. Nu purta cască de protecție

11-09-2025 | 13:50
Un bărbat de 58 de ani se află în stare gravă, la spital, după ce a căzut cu trotineta electrică pe o stradă din Mediaș, județul Sibiu. Omul nu purta cască de protecție, deși legea impune acest lucru.

Elena Bejinaru

Bărbatul s-a lovit la cap și a fost găsit inconștient, pe carosabil. La fața locului au fost trimise două ambulanțe, dintre care una însoțită de medic și dotată cu echipament de resuscitare. Omul a ajuns în comă la spital.

Polițiștii încearcă să afle exact ce s-a dezechilibrat. În accident nu a mai fost implicat un alt vehicul.

Acesta este al doilea caz grav petrecut în județul Sibiu, în numai 8 zile. Pe 2 septembrie, un copil de 13 ani a căzut și el cu trotineta electrică și a suferit un traumatism cranian sever.

