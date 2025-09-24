Momentul în care doi tineri au căzut de pe trotineta electrică, în Oradea. Mergeau pe contrasens

Un nou accident, din fericire fără urmări grave, ne arată cât de periculoase pot fi trotinetele.

O cameră de bord a surprins, la Oradea, momentul în care doi tineri, aflați pe aceeași trotinetă, se dezechilibrează și se izbesc de asfalt. Mergeau pe contrasens.

Vehiculul cu două roți, scăpat de sub control, a lovit o mașină parcată la marginea șoselei. Câțiva martori le-au sărit în ajutor tinerilor, care au scăpat, din fericire, nevătămați.

