Momentul în care doi tineri au căzut de pe trotineta electrică, în Oradea. Mergeau pe contrasens

Stiri actuale
24-09-2025 | 08:30
Un nou accident, din fericire fără urmări grave, ne arată cât de periculoase pot fi trotinetele.

Călin Ardelean

O cameră de bord a surprins, la Oradea, momentul în care doi tineri, aflați pe aceeași trotinetă, se dezechilibrează și se izbesc de asfalt. Mergeau pe contrasens.

Vehiculul cu două roți, scăpat de sub control, a lovit o mașină parcată la marginea șoselei. Câțiva martori le-au sărit în ajutor tinerilor, care au scăpat, din fericire, nevătămați.

O șoferiță a ajuns la spital după ce mașina ei a fost lovită de un tramvai în Timișoara. Mărturia vatmanului

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, oradea, trotineta electrica,

Dată publicare: 24-09-2025 08:28

