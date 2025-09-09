Un bărbat a căzut de pe trotineta electrică în stațiunea Sinaia. Era sub influența alcoolului

Stiri actuale
09-09-2025 | 10:51
barbat inconstient
Jandarmeria Română

Luni dimineață, jandarmii aflați în misiune în stațiunea Sinaia au observat un bărbat căzut pe carosabil, lângă trotineta electrică pe care circulase, conform unui comunicat transmis de Jandarmeria Română.

autor
Sabrina Saghin

Bărbatul era inconștient, iar jandarmii au chemat ambulanța și au urmat instrucțiunile operatorului 112 pentru a-l stabiliza și a-l muta într-un loc sigur.

La fața locului a intervenit și un echipaj de poliție, care, după testarea cu etilotestul, a constatat că bărbatul consumase alcool înainte de incident.

După ce a fost stabilizat de jandarmi, bărbatul a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare, medicii urmând să evalueze starea lui.

Sursa: Jandarmeria Română

jandarmi, sinaia

Dată publicare: 09-09-2025 10:51

