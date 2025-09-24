Minor de 8 ani, rănit într-un accident în Alba-Iulia. Copilul se deplasa pe o trotinetă
Un copil de 8 ani care se deplasa cu o tronitetă a fost accidentat, miercuri, în municipiul Alba-Iulia.
„Traficul rutier este îngreunat pe strada Doinei din municipiul Alba-Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Din primele informaţii un minor, în vârstă de 8 ani, care se deplasa pe o trotinetă ar fi fost surprins şi accidentat de un autoturism”, a transmis, miercuri, IPJ Alba.
Copilul a fost rănit uşor, urmând să fie transportat la spital, pentru investigaţii suplimentare.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
24-09-2025 09:39