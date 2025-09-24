Minor de 8 ani, rănit într-un accident în Alba-Iulia. Copilul se deplasa pe o trotinetă

Stiri actuale
24-09-2025 | 09:39
Poliție
Inquam Photos / Cosmin Enache

Un copil de 8 ani care se deplasa cu o tronitetă a fost accidentat, miercuri, în municipiul Alba-Iulia.

autor
Sabrina Saghin

„Traficul rutier este îngreunat pe strada Doinei din municipiul Alba-Iulia, din cauza unui eveniment rutier. Din primele informaţii un minor, în vârstă de 8 ani, care se deplasa pe o trotinetă ar fi fost surprins şi accidentat de un autoturism”, a transmis, miercuri, IPJ Alba.

Copilul a fost rănit uşor, urmând să fie transportat la spital, pentru investigaţii suplimentare.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Sursa: News.ro

Etichete: accident, trotineta electrica, minor,

Dată publicare: 24-09-2025 09:39

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Momentul în care doi tineri au căzut de pe trotineta electrică, în Oradea. Mergeau pe contrasens
Stiri actuale
Momentul în care doi tineri au căzut de pe trotineta electrică, în Oradea. Mergeau pe contrasens

Un nou accident, din fericire fără urmări grave, ne arată cât de periculoase pot fi trotinetele.

Adolescentul de 13 ani accidentat cu trotineta electrică la Sibiu a decedat în spital
Stiri actuale
Adolescentul de 13 ani accidentat cu trotineta electrică la Sibiu a decedat în spital

Băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii din 2 septembrie, iar starea sa s-a degradat constant pe parcursul spitalizării.

Inima unui adolescent de 15 ani, decedat într-un accident cu trotineta, a salvat un băiat de aceeași vârstă, din Elveția
Stiri Sanatate
Inima unui adolescent de 15 ani, decedat într-un accident cu trotineta, a salvat un băiat de aceeași vârstă, din Elveția

După ce în 2024, un singur pacient a primit o inimă transplantată, acum la Târgu Mureș s-a încheiat al șaptelea transplant cardiac, de anul acesta. Inima a fost adusă de la București și a salvat un bărbat în vârstă de 53 de ani.

Recomandări
CCR amână două săptămâni decizia în cazul pensiilor speciale ale magistraților - surse
Stiri actuale
CCR amână două săptămâni decizia în cazul pensiilor speciale ale magistraților - surse

CCR discută, miercuri, sesizările depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și de partidele AUR, S.O.S. şi POT împotriva legilor din Pachetul 2 pentru care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Alertă în 24 de județe. Noi mesaje de amenințare au fost trimise către școli, poliție și un spital
Stiri actuale
Alertă în 24 de județe. Noi mesaje de amenințare au fost trimise către școli, poliție și un spital

Mai multe instituții din 24 de județe au primit mesaje de amenințare marţi şi miercuri. Polițiștii au deschis anchete.

Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu
Stiri actuale
Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu

Pompierii intervin și miercuri dimineață la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată durata zilei. 

