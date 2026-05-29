Vântul prinde putere în nord-vest, în centru și în ținuturile estice, iar maximele pleacă de la 18 grade în Bucovina și ajung la 26...27 de grade în Oltenia.

Vremea în fiecare regiune

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim vreme schimbătoare. Se înnorează din când în când. Apar și câteva ploi de scurtă durată, iar vântul devine mai insistent pe parcursul zilei. Temperaturile se mențin sub valorile normale și vor fi CEL MULT 22 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei o să fie răcoare pentru această perioadă. Maximele NU vor trece de 23 de grade. Este posibil să plouă în unele zone, dar vor fi ploi slabe, trecătoare. Vântul se intensifică și aici.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi destul de agitată din cauza vântului, care ajunge la viteze de 70 Km/h. Sunt și ceva condiții de ploaie. Nu lipsesc perioadele cu soare, dar temperaturile lasă de dorit. În Bucovina se vor înregistra cele mai modeste valori din țară.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș atmosfera se menține însorită toată ziua, așa că NU vorbim deloc despre ploi. Vântul însă bate destul de tare și în această regiuni. Vor fi rafale de 50...70 Km/h. Maximele, comparabile cu cele de ieri, ajung pe la 21 de grade.

În ținuturile vestice urmează o zi frumoasă, cu mult soare și temperaturi foarte agreabile, în jur de 24 de grade. Ploile lipsesc complet din peisaj și atmosfera este destul de liniștită.

Nici în Transilvania NU sunt semne de ploaie, însă vântul bate din ce în ce mai tare. Dimineața este destul de rece, mai ales în depresiuni. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera, iar în vestul provinciei se ating 22...23 de grade.

În Oltenia avem o zi plăcută, cu soare și câțiva nori inofensivi. Temperaturile scad ușor față de ieri. Chiar și așa, în această regiune se vor înregistra cele mai ridicate valori din țară, de 26...27 de grade.

Și în ținuturile sudice urmează o zi reușită, fără precipitații și cu temperaturi cât se poate de plăcute pe la amiază, când se vor atinge 24 de grade. E drept că atmosfera este cam răcoroasă acum, dimineața.

Vremea în București

În București este răcoare la începutul zilei, dar vremea se încălzește mai târziu. Maximă, la fel ca ieri, ajunge pe la 25 grade. La noapte se înseninează complet. Vor fi 11 grade în centru și vreo 8 grade la marginea orașului.

Vremea la Munte

La munte se mai răcește față de ziua trecută, în special în masivele sudice. Avem o zi destul de însorită, dar pot să apară și câțiva nori de ploaie, mai ales în Carpații de Curbură. TOT aici, dar și în estul Meridionalilor vântul o să bată cu putere. O să atingă viteze de 90 Km/h.