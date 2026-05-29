„O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri d﻿in Ucraina s-a prăbuşit în România, la Galaţi, cauzând un incendiu pe acoperişul unui bloc de locuinţe. Două persoane au fost rănite uşor, iar clădirea a fost evacuată. Avioane şi un elicopter aparţinând MApN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele ruseşti. Acest incident reprezintă o escaladare gravă şi iresponsabilă din partea Federaţiei Ruse. România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului internaţional şi a spaţiului său aerian”, anunţă vineri dimineaţă MAE.

România a informat NATO şi cere sisteme anti-dronă

România a informat Aliaţii şi Secretarul General al NATO asupra circumstanţelor şi a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilităţi anti-dronă în România.

„Federaţia Rusă continuă să fie un stat agresor care duce un război ilegal, cu implicaţii grave pentru securitatea regională şi siguranţa cetăţenilor. Federaţia Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acţiuni grave şi iresponsabile. România va acţiona cu fermitate maximă pentru creşterea presiunii internaţionale asupra Federaţiei Ruse în vederea unei încetări imediate şi cuprinzătoare a focului”, transmite MAE.

O dronă s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului.