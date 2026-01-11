Nicușor Dan a promulgat legea stagiului militar voluntar. Ce salariu vor primii absolvenții după finalizarea cursului

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care introduce stagiul militar voluntar pentru femeile și bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani.

Pe parcursul programului de pregătire militară, care va dura până la patru luni participanții vor primi o indemnizație lunară, dar și cazare, hrană medicamente și echipamente.

După finalizarea cursului, absolvenții vor primi trei salarii medii brute pe economie, adică în jur de 27.000 de lei.

Aceștia vor fi luați în evidență de centrele militare și vor dobândi statutul de soldat sau gradat voluntar în termen.

