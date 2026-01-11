Un proiect de lege obligă instituțiile să ofere apă gratuit. Apa de băut costă până la 20 de lei în aeroporturi și gări

11-01-2026 | 20:02
În curând am putea să nu mai dăm bani pentru apa de băut în aeroporturile, gările și stațiile de metrou din România.

Constantin Toma,  Delia Bîrla

În Parlament a fost depus un proiect de lege prin care instituțiile publice și administratorii acestor spații să fie obligați să asigure gratuit apă potabilă.

Documentul prevede amplasarea de dozatoare acolo unde nu sunt robinete sau țâșnitori.

Apa de băut se vinde la preț de lux în aeroporturile și gările din România, unde o sticlă de jumătate de litru poate ajunge chiar și la 20 de lei.

Parlamentul propune apă gratuită în spațiile publice

Potrivit unui proiect depus în Parlament, toate instituțiile publice, aeroporturile, gările, stațiile de metrou, autogările, școlile sau spitalele vor fi obligate să asigure apă potabilă pentru populație.

Corespondent PROTV: „Administratorii ar putea opta între a instala dozatoare de apă, alimentate cu recipiente și a se conecta la rețeaua de apă publică. Iar pentru ca igiena individuală și protecția mediului să fie asigurate, vor fi obligați să ofere și pahare de unică folosință din materiale sustenabile, biodegradabile sau reciclabile.”

În aeroportul Otopeni, majoritatea călătorilor cumpără apă de la comercianți sau de la automate. Oamenii evită robinetele de la toalete cât vreme nu sunt siguri că apa e potabilă.

Bărbat:E de trei ori mai scump decât prețul din magazin. Consider că ar fi o idee foarte bună de implementat și pentru copii și pentru adulți.”

Fată:Eu cred că da, ar trebui, pentru că cumpără, unii oameni o să cumpere, unii nu, cred că ar trebui să pună.”

Aceste turiste din Filipine au rămas surprinse de prețul apei.

Turistă:În Filipine, apa costă 20 de pesos. În lei, 2 lei.”

Gările mari nu oferă apă potabilă

Cea mai tranzitată gară din țară, Gara de Nord din București, nu are nici măcar o cișmea.

Bărbat: „Normal așa ar fi să existe apă. E o nevoie curentă a fiecăruia dintre noi și trebuie să fie accesibilă.”

Ștefan Tanasă, deputat USR: „Nu sunt costuri mari, sunt costuri mici, decente, care pot fi suportate fără niciun fel de problemă din bugetul propriu al fiecărei instituții publice. Vorbim de o măsură de bun simț de sănătate publică, nu despre un moft.”

Proiectul trebuie să primească votul parlamentarilor pentru a fi aplicat. Senatorii au respins deja un alt proiect care prevedea un preț maxim de 3 lei pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle de 500 ml și vândută în aeroporturi, gări, autogări sau la metrou.

