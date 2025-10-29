Grindeanu cere o informare oficială în Parlament privind reducerea trupelor americane din România. Atac la adresa lui Bolojan

El avertizează că decizia, luată într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase și solicită autorităților să prezinte un plan concret de menținere a capacităților de descurajare și apărare pe Flancul Estic.

"Anunţul privind retragerea unei părţi a trupelor americane din România, într-un moment critic pentru securitatea regională, ridică întrebări serioase. În lipsa unor explicaţii pertinente din partea autorităţilor române, pare că este un regres în relaţia cu Partenerul Strategic şi generează îngrijorări legitime în rândul românilor. Este inacceptabil ca populaţia să afle din presa internaţională despre o decizie care afectează direct securitatea naţională, în timp ce Guvernul României şi Ministerul Afacerilor Externe nu comunică nimic. Singurele explicaţii au venit, în această dimineaţă, din partea Ministerului Apărării Naţionale. Însă, acestea nu au lămurit situaţia şi nu au dat siguranţa unor măsuri concrete care să dea garanţia unei protecţii consistente a teritoriului României", a scris Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că, având în vedere că decizia Pentagonului a fost contestată oficial în această seară chiar în Congresul Statelor Unite, cu atât mai mult este obligaţia Guvernului României să explice ce se întâmplă, ce garanţii avem şi ce etape urmează.

"Niciunul dintre actorii instituţionali nu vine să lămurească situaţia şi doar creează incertitudini suplimentare, contraproductive în aceste momente. Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, transmite sec poziţia unei părţi a Congresului SUA. În plus, prim-ministrul Ilie Bolojan nu are niciun mesaj pe această temă de major interes public şi contribuie la adâncirea confuziei în plan bilateral. Singura sa preocupare publică, în aceste zile, a fost desemnarea pentru funcţia de vicepremier a unei persoane care, chiar dacă are rezultate în activitatea din societatea civilă, adânceşte - prin poziţiile sale anti-americane exprimate anterior - îndoiala în relaţia cu Partenerul Strategic. În acest context, solicit de urgenţă o informare oficială în Parlament din partea prim-ministrului, ministrului Afacerilor Externe şi ministrului Apărării, care trebuie să prezinte inclusiv un plan concret de asigurare a capacităţilor de descurajare şi apărare pe Flancul Estic. Securitatea României şi a românilor nu poate fi tratată superficial şi cu amatorism politic", a mai afirmat Grindeanu, potrivit Agerpres.

