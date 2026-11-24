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Actul normativ stabileşte obligaţiile instituţiilor privind datele transmise şi corelează alocările bugetare cu obiective, indicatori şi rezultate care pot fi urmărite.

„Digitalizarea ne ajută să vedem mai clar unde merg banii, ce angajamente avem pentru anii următori şi ce rezultate sunt urmărite”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Ministerul Finanţelor a publicat în transparenţă decizională proiectul de ordonanţă de urgenţă care reglementează utilizarea Sistemului Informatic eBuget_NG, folosit în pregătirea bugetului pentru 2027, şi actualizează Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. Pe lângă elaborarea şi transmiterea propunerilor bugetare într-o platformă unitară, proiectul creează cadrul pentru o hotărâre a Guvernului privind bugetarea pe programe, prin care alocările, inclusiv sumele suplimentare solicitate de instituţii, să fie corelate cu obiective şi rezultate măsurabile. Astfel, fundamentarea cheltuielilor va trebui să arate atât necesarul de finanţare, cât şi rezultatele urmărite şi modul în care acestea vor fi evaluate”, arată, marţi, Ministerul Finanţelor într-un comunicat de presă.

Astfel, instituţia urmăreşte să coreleze solicitările de finanţare ale instituţiilor cu resursele disponibile, obligaţiile deja asumate şi obiectivele programelor bugetare. Informaţiile introduse de ordonatorii de credite vor permite analizarea unitară a propunerilor, inclusiv a impactului acestora asupra bugetelor din anii următori.

„Prin eBuget_NG, punem în aceeaşi platformă propunerile instituţiilor şi fundamentările care trebuie să le susţină. Digitalizarea ne ajută să vedem mai clar unde merg banii, ce angajamente avem pentru anii următori şi ce rezultate sunt urmărite. Ministerul Finanţelor lucrează cu datele furnizate de ordonatorii de credite, iar fiecare instituţie are responsabilitatea să prezinte informaţii complete şi corecte. Un buget credibil începe cu această rigoare. De ea depind continuarea reducerii deficitului, capacitatea de a finanţa investiţiile şi serviciile publice, dar şi încrederea investitorilor şi a agenţiilor de rating în angajamentele României”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Platformă comună pentru propuneri bugetare

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor susţin că eBuget_NG înlocuieşte transmiterea fragmentată a informaţiilor, prin documente şi fişiere prelucrate separat, cu un sistem de lucru bazat pe structuri de date şi proceduri comune. Platforma susţine pregătirea, actualizarea şi monitorizarea programelor bugetare şi a programului de investiţii publice.

În acelaşi timp, proiectul reglementează utilizarea sistemului de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale, precum şi de către instituţiile finanţate din venituri proprii, integral sau împreună cu subvenţii. Instituţiile subordonate vor putea utiliza platforma la solicitarea ordonatorilor principali de credite.

Sistemul va fi administrat de către Ministerul Finanţelor, care va stabili procedura de funcţionare prin ordin al ministrului, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanţei. Procedura va detalia fluxurile de lucru, termenele, structura datelor şi regulile de acces, autentificare şi arhivare, susţin oficialii de la Finanţe.

Aceştia atrag atenţia că conducătorii instituţiilor sau persoanele împuternicite vor avea obligaţia să verifice şi să valideze informaţiile introduse în sistem, responsabilitatea pentru legalitatea şi corectitudinea acestora revine instituţiilor care le furnizează.

„Proiectul consolidează, totodată, bugetarea pe programe: finanţarea va fi corelată cu obiective, indicatori şi rezultate care pot fi urmărite. Ordonatorii principali de credite vor raporta performanţa programelor semestrial şi anual, astfel încât analiza utilizării banilor publici să includă atât sumele cheltuite, cât şi rezultatele obţinute”, se menţionează în comunicat.

Pentru investiţiile publice, această abordare susţine evaluarea şi prioritizarea proiectelor în raport cu beneficiile economice şi sociale, resursele necesare finalizării şi costurile de funcţionare. „Obiectivul Ministerului Finanţelor este ca alocările bugetare să susţină proiecte fundamentate, cu efecte durabile pentru economie şi comunităţi”, spun reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Planificare multianuală

Modificările propuse la Legea finanţelor publice introduc transmiterea unei proiecţii bugetare a instituţiilor înainte de stabilirea limitelor de cheltuieli. Aceasta va cuprinde necesarul pentru anul următor şi estimările pentru următorii trei ani, pe baza indicatorilor macroeconomici şi a legislaţiei în vigoare, după cum se arată în comunicat.

Succesiunea etapelor permite Ministerului Finanţelor să analizeze obligaţiile şi fundamentările instituţiilor înainte de formularea propunerilor de limite. Proiectul actualizează şi calendarul anual de elaborare a bugetului, pentru corelarea acestuia cu prognozele macroeconomice.

Conducerea instituţiei precizează că sunt prevăzute şi reguli privind monitorizarea lunară a angajamentelor şi plăţilor, reutilizarea creditelor de angajament disponibilizate şi încheierea unor angajamente multianuale pentru bunuri şi servicii, în limitele aprobate. Măsurile urmăresc să ofere instituţiilor posibilitatea de a-şi organiza activitatea, cu păstrarea controlului asupra obligaţiilor bugetare.

„Dezvoltarea eBuget_NG face parte din reforma mecanismului de programare bugetară asumată prin PNRR, în cadrul Componentei 8, Jalonul 234. Proiectul de ordonanţă şi nota de fundamentare sunt supuse procedurii de transparenţă decizională, fiind publicate pe website-ul Ministerului Finanţelor, în secţiunea Transparenţă”, se arată în comunicat.